3월 31일까지…“참신한 라이프스타일 아이디어를 사업으로 연결하는 출발점”

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시가 ‘2026 청년 창업가 육성 프로그램’의 일환으로 라이프스타일 분야 예비 청년창업가를 대상으로 실전형 창업 프로그램인 ‘창업 해커톤’과 ‘창업 경진대회’를 운영, 3월 31일까지 참가자 30명을 모집한다.

이번 사업은 청년들의 창의적인 아이디어를 실제 창업으로 연결하기 위해 마련했다. ‘라이프스타일 비즈니스’는 일상생활과 관련된 제품이나 서비스 창업을 의미하며, 참가자들은 생활 속 불편을 해결하는 아이디어를 바탕으로 사업 모델을 만들게 된다.

프로그램은 시흥ABC행복학습타운 내 청년협업마을에서 단계별로 진행된다.

먼저 4월 4일부터 5일까지 열리는 해커톤(팀 기반 문제 해결 프로젝트)을 통해 참가자들이 팀을 이뤄 아이디어를 구체화하고, 전문가 멘토링을 받으며 사업계획을 발전시킨다. 이후 4월 18일 열리는 ‘시흥 스파이크’ 창업 경진대회에서 팀별 발표와 심사를 거쳐 우수팀을 선발한다.

참가 대상은 만 19세 이상 39세 이하 예비 청년창업가로, 신청자 중 심사를 통해 최종 30명을 선발한다. 선정된 참가자에게는 지식재산권 출원 지원과 창업 전문가 멘토링 등 다양한 후속 지원이 제공된다. 특히 경진대회 우수팀에는 최대 500만원의 사업화 지원금이 지급돼 아이디어의 실현을 돕는다.

시 관계자는 “이번 프로그램은 청년들의 참신한 라이프스타일 아이디어를 실제 사업으로 연결하는 출발점”이라며 “아이디어 하나로 창업에 도전하는 청년들이 안정적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

신청은 홍보 포스터에 있는 정보무늬(큐알코드)를 통해 가능하며, 문의 사항은 시흥시 청년청소년과로 하면 된다.