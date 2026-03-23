[헤럴드경제=채상우 기자] ‘1년1식’(1年1食)을 하는 비단뱀의 식욕억제 대사물질이 밝혀졌다. 다이어트약에도 적용이 가능할지 귀추가 주목된다.

미국 스탠퍼드대 연구진은 미얀마비단뱀이 먹이를 삼킨 직후 혈액에서 급증하는 물질을 분석해 ‘pTOS’라는 대사물질을 확인했다고 최근 발표했다.

비단뱀은 식사 후 심장이 25% 커지고, 대사 속도는 4000배까지 늘어나며, 12~18개월 동안 먹지 않고도 생존한다.

연구진이 pTOS를 비만 실험쥐에 투여하자, 28일 만에 체중이 9% 감소했다. 식욕이 뚜렷하게 줄어든 결과였다.

위고비 같은 GLP-1 계열 비만 치료제는 식욕을 줄이는 동시에 위에서 음식 배출 속도를 늦추면서 메스꺼움이나 복통 등 부작용이 나타난다. 반면 pTOS는 식욕 조절 중추인 뇌 시상하부에 작용해 식욕만 낮춰 부작용을 유발하지 않는다.

연구진은 “인체에서도 pTOS가 소량 존재하는 것을 확인했다”며 “새로운 비만 치료제 후보 가능성을 확인한 것”이라고 했다.