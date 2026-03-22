[헤럴드경제=나은정 기자] 국민의힘 공천관리위원회가 22일 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출사표를 던진 6선 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장 등 3명을 컷오프(공천 배제)했다. 주 의원은 이에 “공천 권력의 폭거”라고 강하게 반발했고, 이 전 위원장 역시 “납득할 수 없는 결정”이라는 입장을 밝혔다.

주호영 의원은 이날 페이스북에 “이정현 공관위원장의 결정은 대구시장 선거 포기 선언으로, 이 결정을 승복할 수 없다”며 “바로잡겠다”고 밝혔다.

그는“어떤 여론조사에서든 저와 이 후보는 1, 2위를 기록했다. 1위와 2위를 잘라내고 나머지 사람들이 벌이는 경선이 대구시장 선거에 보탬이 되는 일이냐”며 “이미 결론이 정해진 정치적 설계에 따라 이뤄진 정치적 모략”이라고 비판했다.

이어 “어떤 설명도 근거도 없이 유력 후보를 통째로 잘라내는 방식은 정상적인 정당이 선택할 수 없는 사유화된 ‘공천 권력’의 폭주이고 폭거”라며 “저는 이 결정을 절대 수용할 수 없다. 부당한 컷오프에 대한 사법적 판단을 구하겠다. 당내 자구 절차를 밟겠다”고 예고했다.

그러면서 “비정상적인 당의 행태, 공관위 횡포를 바로잡는 것이야말로 제 정치 인생의 마지막 책무”라며 “장동혁 대표의 ‘공정 경선’을 마구 짓밟을 수 있는 권능이 이 위원장에게 있는지 대답하라”고 촉구했다.

이 전 위원장 역시 입장문을 내고 “공관위 결정을 납득할 수 없다”며 “당 대표가 ‘시민 경선’을 언급한 상황에서 유력 후보를 배제한 것은 이해하기 어렵다”고 토로했다.

그는 특히 최근 여론조사에서 자신이 선두를 기록해왔다고 주장하며 “공관위가 지방선거 승리를 위해 오늘 결정을 재고해줄 것을 대구 시민과 함께 강력히 요청한다”고 했다.

그러면서 “지금 국민의힘은 어느 때보다 국민과 시민의 뜻을 존중하는 결정을 해야만 지방선거에서 자유민주주의를 지킬 수 있는 결과를 얻을 것이라 생각한다”며 “조만간 향후 거취 등 입장을 추가로 밝히겠다”고 언급했다.