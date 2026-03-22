[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 지난 18일 대가야홀에서 ‘2026 고령 대가야축제 실행계획 최종보고회’를 개최했다.

이번 보고회는 ‘2026 고령 대가야축제’의 원활한 추진을 위한 최종 실행계획을 점검하고 유관기관 및 관련 부서 간 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 보고회에는 군수, 군의원, 실과소 및 읍면, 고령경찰서, 고령소방서 등 유관기관 관계자와 축제 관계자 등 약 100여 명이 참석했다.

보고회에서는 축제 운영 전반에 대한 종합 실행계획, 프로그램 구성 및 콘텐츠 운영 계획, 교통·주차 및 안전관리 대책, 홍보 및 관광객 유치 방안 등 축제 추진 전반에 대한 세부 계획이 공유됐다.

올해 축제는 ‘다시 시작되는 대가야 : RE-BORN’을 주제로, 유네스코 세계유산 지산동 고분군을 중심으로 한 역사문화 콘텐츠와 지역특산물을 활용한 미식체험 프로그램을 운영할 계획이다.

또 푸드코트 운영 개선, 야간 관광 콘텐츠 확대, 100대 가야금 콘서트 고도화 등 관람객 편의 및 콘텐츠 운영 내실화를 중심으로 준비하고 있다.

고령군 관계자는 “이번 보고회를 통해 축제 준비 상황을 점검하고 유관기관과 협조체계를 유지하여 행사 운영에 차질이 없도록 하겠다”고 말했다.

한편 ‘2026 고령 대가야축제’는 오는 27일부터 29일까지 개최될 예정이다.