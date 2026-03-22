[헤럴드경제=나은정 기자] 22일 오후 4시 6분쯤 경기 수원시 장안구 파장동 용광사 인근 야산에서 화재가 발생했다.
소방당국은 “용광사 뒤 산의 나무가 불타고 있다”는 신고를 받고 헬기 등 장비 16대와 인력 40여명을 투입해 진화하고 있다.
수원시는 안전문자를 통해 “인근 주민과 등산객은 안전사고에 주의해달라”고 당부했다.
betterj@heraldcorp.com
입력 2026-03-22 16:52:18
[헤럴드경제=나은정 기자] 22일 오후 4시 6분쯤 경기 수원시 장안구 파장동 용광사 인근 야산에서 화재가 발생했다.
소방당국은 “용광사 뒤 산의 나무가 불타고 있다”는 신고를 받고 헬기 등 장비 16대와 인력 40여명을 투입해 진화하고 있다.
수원시는 안전문자를 통해 “인근 주민과 등산객은 안전사고에 주의해달라”고 당부했다.
‘모텔 연쇄살인’ 김소영 “엄마 밥 먹고 싶다…무기징역 받을까 무서워”
[헤럴드경제=조범자 기자]‘강북 모텔 연쇄살인’ 사건으로 재판에 넘겨진 김소영(20)의 구치소 접견 내용이 공개됐다. 김소영은 무기징역을 받을 것 같다는 두려움과 함께 “사이코패스라고 해서 엄마 못 볼까 봐 무섭다. 엄마 밥을 먹고 싶다”는 말을 한 것으로 전해졌다. 21일 방송된 SBS ‘그것이 알고 싶다’에서는 강북 모텔 연쇄살인 사건으로 기소된 김소영
“한 층을 통째로 샀대” 정몽준·하정우·싸이 200억 집, 얼마나 부자가 살길래 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 용산구 이태원동 260-199에 위치한 하이엔드 주택인 ‘어퍼하우스 남산’은 건폐율과 용적률은 각각 52.68%, 140.37%로 쾌적한 주거 환경을 갖췄으며 서울 최고의 명당으로 꼽히는 남산 소월길에 자리해 경리단길, 남산공원, 이태원 야경 등을 한눈에 볼 수 있는 입지다.
장원영도 당했다…“이건 진짜 충격 넘어 공포” 연예인 ‘발칵’ 뒤집혔다
[헤럴드경제=박세정 기자] “손가락 ‘딱’ 치자 장원영, 제니, 카리나로 변했다?” ‘인공지능(AI) 페이스 스왑’ 기술로 다수의 K-POP 아이돌, 배우를 합성한 한 소셜미디어 계정이 알려지면서 파장이 일고 있다. 해당 게시물은 단순히 얼굴을 합성하는 딥페이크를 넘어 표정, 제스처까지 실제 영상과 구별할 수 없을 정도로 구현됐다. AI로 더욱 정교해진 합성 기술이, 자칫 범죄에 악용될 수 있다는 우려도 커지면서 AI 딥페이크 보완책이 필요하다는 목소리가 커진다. 업계에 따르면 최근 유명인들의 얼굴을 ‘AI 페이스 스왑’으로 제작해 만든 영상이 대거 게시된 소셜미디어 채널이 알려졌다. 이 채널은 지난달 개설됐다. 국내 연예인들의 얼굴을 담은 60여개의 게시물이 올라와 있다. 영상은 한 남성이 손가락을 ‘딱’치면 제니, 장원영, 아이유, 카리나, 고윤정 등 국내 유명 연예인의 얼굴로 순식간에 바뀌는 모습을 담고 있다. 이는 ‘AI 페이스 스왑’ 기술이 적용된 것으로 추정된다. 이 기술
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.