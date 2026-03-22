[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원관광재단은 오는 4월 4일(토), 4월 5일(일), 4월 11일(토)부터 4월 12일(일)까지 ‘강원 인문학 테마 여행’을 운영한다고 22일 밝혔다.

재단은 최근 흥행한 영화 <왕과 사는 남자>의 영향으로 많은 방문객이 찾는 영월과 단종을 주제로 인문학 여행을 떠나는‘강원 인문학 테마 여행’을 운영한다. 회차별 최대 100명으로 진행되는 본 프로그램은 참가자의 선택 폭을 넓히기 위해 당일형(영월) 및 1박 2일형(영월·정선)으로 나누어 진행된다.

당일 프로그램은 △장릉 △청령포 △선돌 △서부시장을 방문하는 일정으로 구성되며, 1박 2일 프로그램은 △관풍헌 △아리랑박물관 △아라리촌 등의 일정이 추가된다.

아울러, 현장에서는 판소리 해설과 배우의 연기가 어우러진 감성형 창작 마당극 공연도 펼쳐진다. 해당 공연은 영화로 익숙해진 단종의 이야기를 현장에서 생생히 떠올릴 수 있도록 기획되었으며 특히, JTBC ‘풍류대장’ TOP3 출신 가수 서진실이 소리꾼으로 참여해 공연의 몰입과 완성도를 한층 높일 예정이다.