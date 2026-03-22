“책임없는 자유, 타인 자유 침해하다 자기 권리도 해쳐”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 22일 “언론의 자유가 언론의 특권을 의미하는 것은 아니”라며 언론이 거짓을 유포할 경우 더 큰 책임을 져야 한다고 지적했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·구트위터)에 올린 글에서 “권리에는 의무가, 자유에는 책임이 따른다”면서 “진실과 정의는 민주주의의 숨구멍이라 헌법은 특권설정은 금하면서도 정론직필을 전제로 언론을 특별히 보호한다”고 운을 뗐다.

이어 이 대통령은 “그렇다고 언론의 자유가 언론의 특권을 의미하는 것은 아니”라면서 “정론직필의 책임을 외면한 채 정치적 목적으로 사실을 왜곡하고 거짓을 유포한다면, 그 악영향에 비추어 언론은 일반인보다 더 큰 책임을 지는 것이 타당하다”고 꼬집었다.

이 대통령은 “자유와 권리만큼 책임과 의무를 지는 것이 특권설정을 금지하는 헌법에도 부합하고, 일반적 상식에 비추어 공정 타당하지 않나”라며 “책임없는 자유는 타인의 자유를 침해하다 결국 자신의 자유와 권리마저 해치게 된다”고 했다.

앞서 청와대는 지난 대선 이 대통령에게 제기된 조폭 연루 의혹이 사실이 아닌 것으로 드러나자 언론에 추후 보도를 요청한 바 있다.