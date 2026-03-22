주요 외신들 BTS 컴백공연 잇딴 호평 “韓 정체성 선언” “개선문 닮은 무대” 롤링스톤 “새앨범, 한국적 뿌리 강조” WSJ “팬들의 소비 한계를 시험할 것”

[헤럴드경제=조범자 기자] 21일 서울의 심장 광화문 광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 두고 미국과 유럽 주요 언론과 전문매체들은 일제히 호평을 쏟아냈다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 홈페이지에 ‘BTS 복귀’ 코너를 별도로 만들고 컴백 공연, 신규 앨범, BTS 음악 가이드, 활동공백, K-팝 전반에 관한 기사들을 다양하게 심층적으로 다뤘다.

NYT는 서울 및 뉴욕발로 공동 작성한 이날 컴백 공연 기사에서 “서울의 역사적 중심부에서 펼쳐진 이번 공연은 한국 소프트파워의 핵심 동력인 BTS의 웅장한 귀환이었다”라고 총평했다.

이 신문은 컴백 공연이 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계됐다며 “BTS의 글로벌 위상과 인기를 입증하는 증거”라고 평가했다.

이어 “82회에 달하는 글로벌 투어 역시 그 파급력과 경제적 영향력을 보여준다”며 BTS의 이번 투어 수익이 테일러 스위프트의 에라스 투어 티켓 수익인 20억 달러에 맞먹거나 넘어설 수 있다고 전했다.

2023∼2024년 이뤄진 스위프트의 에라스 투어는 관광 수입만으로 콘서트 개최 지역의 경제가 살아난다는 평가를 받으며 ‘테일러노믹스’라는 용어까지 생겨날 정도로 미국 안팎에서 사회·문화·경제적 신드롬으로 자리 잡은 바 있다.

NYT의 패션 담당 기자는 “BTS가 컴백 무대에서 한국 브랜드 송지오의 의상을 선택했다는 것은 공연장소(광화문광장), 앨범명(아리랑) 선택과 마찬가지로 단순히 스타일에 관한 게 아니라 세계 무대에서 한국 문화와 정체성이 차지하는 위상에 대한 선언”이라고 평가했다.

CNN 방송은 이번 콘서트에 슈퍼볼 하프타임쇼 등 대형 엔터테인먼트 행사 연출자로 유명한 해미시 해밀턴이 총연출을 맡았다는 점을 부각하며 “이는 BTS 컴백 공연의 규모를 가늠케 한다”라고 평가했다.

앨범에 대한 호평도 이어졌다.

미국의 음악지 롤링스톤은 “이번 블록버스터급 컴백에서 세계 최대 밴드 BTS는 그룹 정체성과 한국적 뿌리를 강조하면서도 음악을 모험적이고 새로운 영토로 밀어붙였다”라고 평가했다.

미 공영방송 NPR은 앨범 리뷰에서 “여러 측면에서 볼 때 BTS는 장르 경계를 넘어 기존 음악을 끌어오면서도 한국에서 자생한 한국 대중음악의 궁극적 실현이면서 민족적 자부심의 구현이라고도 할 수 있다”라고 소개했다.

이어 “4년간의 강제됐던 공백 끝에 그룹을 재결합시킨 앨범 아리랑은 그들의 부재 속에서도 성장을 멈추지 않은 산업에 자신들의 존재 의미를 다시 한번 확인시키는 작품”이라고 평가했다.

BTS가 유럽에서도 큰 인기를 누리고 있는 만큼 유럽 언론도 이번 복귀 무대를 주요 기사로 다뤘다.

BBC는 공연이 열린 곳이 서울의 역사적인 도심이라고 소개하며, 14세기 왕궁으로 들어가는 관문인 광화문 광장에 들어서는 것은 마치 BTS에 헌정된 사원에 들어가는 것과 같은 느낌을 줬다고 평가했다.

BBC는 또한 BTS의 복귀 무대는 개선문을 떠올리게 하는 형태였다며 “이는 한국 문화의 ‘얼굴’이 된 일곱 멤버에게 주어진 흔치 않은 영예”라고 의미를 부여했다.

주요 외신들은 BTS와 K-팝 산업을 조명하는 기사도 쏟아냈다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 BTS의 컴백 공연이 ‘슈퍼 팬’ 시대에 음악 산업의 수익성이 얼마나 높을지 보여줄 것이라고 짚었다.

WSJ은 “BTS가 열정적인 팬들과 맺은 관계는 단순한 음원 소비를 넘어 성장을 모색하는 음악 산업에 하나의 모델”이라며 방대한 굿즈 판매, 공연장 360도 좌석 배치, 컴백 공연 넷플릭스 중계 등을 언급했다.

특히 K-팝 최대 규모로 열리는 BTS의 이번 ‘아리랑’ 월드투어가 팬들의 소비 한계를 시험할 것으로 WSJ은 예상했다.

BTS는 다음 달 9·11·12일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 전 세계 34개 도시 스타디움 공연장에서 82회에 걸친 월드투어를 펼친다.

WSJ은 BTS가 같은 도시에서 여러 번 공연을 열어 자신들의 이동 비용을 절감하고 팬들이 직접 찾아오게 만드는 전략을 펼치고 있다고 설명했다.