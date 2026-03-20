[헤럴드경제=박혜림 기자] 중국과 국경을 맞댄 네팔의 한 대학에서 시진핑 중국 국가주석의 저서 수백 권이 소각되면서, 중국 정부의 항의에 따라 네팔 당국이 수사에 착수했다.

20일(현지시간) 로이터통신과 네팔뉴스 등 현지 매체에 따르면 네팔 동부 모랑 지역 당국은 만모한 공과대학교(MTU)에서 시 주석의 어록 모음집인 ‘시진핑, 국정을 논하다’ 수백 권이 불에 탄 사건과 관련해 조사에 나섰다.

지난 15일 밤 MTU 교직원들이 낡은 책과 서류, 각종 쓰레기 등을 소각하는 과정에서 해당 저서가 함께 불태워지는 장면이 담긴 영상이 소셜미디어를 통해 확산된 것이다. 영상 속 일부 사람들은 시 주석의 책을 카메라에 비춘 뒤 불길 속으로 던져 넣기도 했다.

이튿날 이를 확인한 네팔 주재 중국대사관은 네팔 외교부에 외교 서한을 보내 소각 경위에 대한 설명과 함께 책임자에 대한 신속한 조치를 요구했다. 중국 측은 시 주석의 위상을 고려할 때 해당 사안을 매우 민감하게 보고 있으며, 심각한 우려를 표명한 것으로 전해졌다.

이에 옴 프라카시 아리얄 네팔 내무부 장관은 현지 당국과 경찰에 철저한 조사와 관련자 사법 처리를 지시했다.

다만 MTU 측은 실험실 공간 확보를 위한 정리 과정에서 흰개미 피해와 곰팡이로 훼손된 도서들을 폐기한 것이라고 해명했다. 일부 책이 새것처럼 보인 점에 대해서도 폐기물 처리 과정에서의 부주의일 뿐, 특정 인물이나 국가를 겨냥한 의도는 없었다고 밝혔다.

중국은 네팔의 주요 무역 상대국이자 원조 제공국으로, 일대일로 사업 등을 통해 네팔 내 영향력을 확대해 왔다.

다만 최근 정치 지형 변화로 중국의 영향력이 약화될 수 있다는 관측도 나온다. 지난해 9월 Z세대를 중심으로 한 대규모 반정부 시위 이후, 친중 성향으로 평가받던 K.P. 샤르마 올리 총리가 물러나면서다.