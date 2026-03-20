“2035년 개항 위해 적극 노력해달라” 주문 턴키 패스트트랙 활용, 임금 등 모니터링 당부

[헤럴드경제=신혜원 기자] 홍지선 국토교통부 2차관이 가덕도신공항 건설사업의 차질 없는 추진을 위해 대우건설에 적극적인 역할을 당부했다.

홍지선 국토교통부 2차관은 20일 오전 서울 주택도시보증공사(HUG) 사무실에서 김보현 대우건설 대표이사와 면담을 가졌다. 대우건설은 가덕도신공항 부지조성공사의 수의계약 대상자다.

이번 면담은 지난 9일 기본설계를 착수한 상황에서 2035년 개항 추진과 안전하고 품질 높은 공항 건설 등을 강조하고자 마련됐다.

홍 차관은 김 대표에게 “계약, 설계, 시공 등 부지조성공사 전 단계에서 차질 없는 사업 추진을 위해 입찰자로서 책임을 다해달라”며 “가덕도신공항이 세계적인 공항으로 건설될 수 있도록 회사의 역량을 최대한 발휘해달라”고 말했다.

이어 “조속한 실착공을 위해 우선시공분을 최대한 발굴하는 등 턴키 패스트트랙(Fast-Track) 제도를 적극 활용해달라”며 “사업이 당초 계획대로 정상 추진 될 수 있도록 회사 경영·재무상황 등을 모니터링해 필요한 조치를 취하고 임금·자재 등 대금이 체불되지 않도록 철저히 관리해달라”고 요청했다.

홍 차관은 김 대표에게 사업추진협의체(국토부, 부산광역시, 가덕도신공항건설공단) 운영과 설계 도서의 적정성에 대한 면밀한 검증 계획을 설명하고 이에 대한 적극적인 협조를 요청했다.

그러면서 “신속한 착공 및 원활한 공사 시행을 위해 착공 전 토지 보상과 주민 이주를 완료하고, 실시계획 인허가 절차를 조속 이행하는 등 행정 지원을 적극 제공할 것”이라고 약속했다.