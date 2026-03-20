[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원문화재단(대표이사 곽도용)은 오는 23일부터 복합문화공간 111CM에서 ‘수원 아트랩’을 개최한다.

‘수원 아트랩’은 문화도시 조성사업의 일환으로, 111CM을 문화예술 거점으로 확장하고 시민들이 일상에서 예술을 쉽게 경험할 수 있는 문화 환경을 조성하기 위해 기획되었다.

이번 전시는 ‘Face To Face, 마주하기’를 주제로, 공모를 통해 선정된 작가들의 독창적이고 실험적인 설치미술 작품을 선보인다.

전시 작품은 ▷박근호 ▷이현민 ‘마주하는 공명의 아름다운 순간들’ ▷namecode ‘시간의 마주침’▷도르르아트팩토리 ‘마주보는 숲’ 총 4점이다. 이번 전시를 통해 111CM의 내부와 외부 공간을 유기적으로 연결하고, 공간의 새로운 확장 가능성을 탐색할 수 있는 열린 예술 경험을 제공할 예정이다.

수원문화재단 관계자는 “이번 ‘수원 아트랩’은 공간이 가진 물리적 한계를 예술적 상상력으로 넘어서는 시도다”며 “시민들이 설치 작품들 사이를 거닐며 수원의 모습을 새롭게 발견하는 시간이 되길 바란다”라고 전했다.

‘수원 아트랩’은 6월 22일까지 3개월간 진행된다.누구나 복합문화공간 111CM에 방문하면 자유롭게 관람할 수 있다. 전시에 관한 자세한 내용은 수원문화재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.