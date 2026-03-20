[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 공공기관을 사칭한 가짜 문자로 인한 피해를 막기 위해 ‘RCS 안심문자 서비스’를 3월부터 시작했다. RCS(Rich Communication Services)는 세계이동통신사업자연합회(GSMA)의 국제 표준 메시지 규격을 적용한 서비스이다

통신사 기반 인증을 통해 발신자를 확인할 수 있어 일반 문자보다 신뢰도가 높다. 특히 이미지, 전용 버튼 등을 사용해 문자메시지에서도 발신자 정보와 프로필을 시각적으로 보여주는 특징이 있다.

글자와 인터넷 주소(URL) 링크 중심이었던 기존 문자는 스팸이나 위조 가능성이 크다는 한계가 있었다. 이제 송파구의 안심문자를 받으면 화면에 구 로고와 기관 명칭이 함께 나타난다. 또한 한국인터넷진흥원(KISA)이 인증한 파란색 방패 모양의 안심 마크와 ‘확인된 발신번호’ 문구가 표시돼 별도 확인 절차 없이 공식 문자인지 한눈에 알 수 있다. 상세 정보 역시 안전하게 설계된 메뉴 전용 버튼으로 바로 확인할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “안심문자 도입으로 누구나 믿고 확인할 수 있는 안전한 디지털 행정을 확대하겠다”라며 “앞으로도 새로운 기술을 활용해 행정서비스를 신속하게 개선하고 주민의 안전과 편의를 동시에 높여 나가겠다”라고 밝혔다.