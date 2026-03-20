대한전선 남아공·싱가포르 전력 인프라 현장 점검 현지 기업들과 협력 논의 “파트너십 구축 중요”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 김선규 호반그룹 회장이 남아프리카공화국과 싱가포르를 잇는 해외 현장을 직접 찾으며 글로벌 에너지 사업 확대에 속도를 내고 있다.

호반그룹은 20일 김 회장이 계열사 대한전선의 남아공 및 싱가포르 전력 인프라 사업 현장을 방문해 운영 상황을 점검하고, 현지 전력 기업들과 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 해외 현장 경영은 에너지 전환 정책 강화와 글로벌 전력 수요 확대에 대응하기 위한 전략의 일환이다. 호반그룹은 대한전선과 함께 해외 인프라·에너지 사업을 확대하며 글로벌 시장 내 사업 기반을 강화하고 있다.

김 회장은 대한전선의 남아공 생산법인 ‘엠텍(M-TEC)’ 공장을 방문해 생산시설을 점검하고 임직원들을 격려했다. 엠텍은 전력선·전차선·통신선 등을 생산하는 현지 법인으로, 최근 아프리카 시장 수요 증가에 대응해 공장을 확장 준공했다.

현지 사업 관계자들과의 면담에서는 향후 투자 및 협력 방향도 논의했다. 김 회장은 “글로벌 에너지 전환 과정에서는 막대한 투자와 기술 협력이 필요한 만큼 다양한 파트너십 구축이 중요하다”고 강조했다.

이어 싱가포르를 방문해 대한전선이 수행 중인 400킬로볼트(kV)급 초고압 지중 전력망 구축 프로젝트 현장을 점검했다. 이 사업은 싱가포르와 인도네시아를 연결하는 초고압 전력망을 구축하는 공사로, 대한전선이 풀 턴키(Full Turn-Key) 방식으로 수행하고 있다.

대한전선은 국내 전선업체 중 유일하게 싱가포르에서 400kV급 전력망을 턴키 방식으로 수행 중이며, 현지 400kV 이상급 시장 점유율 1위를 기록하고 있다.

호반그룹은 건설·인프라 개발 경험과 프로젝트 관리 역량, 금융 투자 능력을 결합해 글로벌 에너지 인프라 분야에서 시너지를 확대한다는 전략이다. 그룹 관계자는 “글로벌 파트너들과 협력해 장기적인 에너지 인프라 투자 기회를 적극 모색하겠다”고 밝혔다.