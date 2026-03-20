배달-통신-커머스에 이어 플랫폼 접점 확대 최대 20% 할인+첫 달 광고형 100원 프로모션 티빙 “금융사 협업 통해 다채로운 구독 환경”

[헤럴드경제=고재우 기자] 티빙이 배달, 통신에 이어 금융사까지 플랫폼 접점을 확대한다. 이를 통해 다채로운 구독 환경을 조성하고, 이용자 편의성을 강화한다는 복안이다.

국내 온라인동영상서비스(OTT) 업체 티빙은 롯데카드 ‘디지로카’ 앱에서 티빙 이용권을 구매해 바로 이용할 수 있는 ‘디지로카X티빙’ 제휴 서비스를 선보인다고 20일 밝혔다.

이번 협업은 카드사 앱을 통해 OTT 구독 상품을 직접 제공하는 새로운 형태의 제휴 모델이다. 이용자들은 롯데카드 디지로카 앱에서 티빙 이용권을 구매한 뒤, 티빙 계정을 연동하면 즉시 콘텐츠를 시청할 수 있다.

그동안 티빙은 배달·통신·커머스 등 다양한 플랫폼과 협업하며 이용자 접점을 넓혀왔다. 롯데카드와의 협력은 금융 서비스 영역까지 확장하는 것이다. 이를 통해 콘텐츠를 중심으로 한 일상 서비스 연계를 강화할 예정이다.

양사 제휴에 따라 롯데카드 고객은 디지로카 앱에서 티빙 이용권을 최대 20% 할인된 금액으로 이용할 수 있다. 요금제는 광고형 스탠다드, 스탠다드, 프리미엄 등 총 3종이다.

또 티빙은 ‘오는 9월’까지 첫 달에 한해 광고형 스탠다드를 100원에 구독할 수 있는 프로모션도 제공한다. 이용자들은 다음 달 공개 예정인 티빙 오리지널 유미의 세포들 시즌3를 비롯해, tvN 월화 드라마 세이렌, 2026 KBO 리그, UFC, 테니스 등 인기 콘텐츠를 즐길 수 있다.

티빙 관계자는 “OTT 구독 서비스와 금융 플랫폼을 결합해 다채로운 구독 환경을 제공하고, 이용자 편의성을 확장한 협업”이라며 “앞으로도 다양한 파트너십을 통해 일상 속 여러 접점에서 티빙을 경험할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.