[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 19일 오후 3시께부터 장경태 더불어민주당 의원의 성추행 의혹 사건 관련 수사심의위원회를 진행하고 있다.

이날 오후 2시39분께 서울경찰청에 출석한 장 의원은 “많은 자료를 (경찰에) 제출했다”며 “오늘 수사심의위원회에서 성실하게, 충실하게 소명하고 나오겠다”고 밝혔다. 그러면서 “부디 수사심의위에서 엄격하게 결정을 내려주었으면 좋겠다”고 덧붙였다.

수사심의위는 장 의원 측 요청으로 열리는데, 수사심의위 개최를 요청한 이유를 묻는 취재진의 질의에 장 의원은 “더 많은 분들이 진실을 밝히려 노력하면 좋겠다고 판단했다”고 설명했다.

경찰은 지난해 9월 수사심의위에서 사건 관계인이 직접 발언할 수 있는 제도를 신설했다. 장 의원의 이날 출석은 제도 도입 후 사건 관계인이 직접 발언하는 첫 사례다.

사건 관계인이 수사 결과에 불복할 경우 수사심의위는 수사의 공정성, 완결성 등을 평가해 필요하면 재수사나 보완수사 결정을 내린다. 수사심의위는 경찰뿐 아니라 법조인과 학계 전문가 등 외부위원으로 구성돼있다.

장 의원은 지난 2024년 10월 국회 보좌진들과 저녁 자리에서 비서관을 성추행한 혐의로 고소당했다.