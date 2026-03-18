강원지역 취약계층 지원을 위한 사회공헌 사업 발굴

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험심사평가원은 ‘지역사회 문제해결형 보건의료 사회공헌 아이디어 공모’를 오는 20일까지 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 공모는 강원특별자치도 내 사회복지시설·기관·단체 및 비영리법인을 대상으로 강원지역 취약계층을 위한 제안을 공모한다.

이번 공모를 통해 선정된 사업에는 총 9000만원 규모의 사업비를 지원한다.

접수는 오는 20일까지 전자우편으로 하면 되며, 공모 요강과 제출 서류 등 자세한 내용은 심평원 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

한편 심평원은 2020년부터 매년 3개년 공모사업을 통해 지역사회와 연계해 실효성 있는 보건의료 사회공헌 사업을 추진해 오고 있다.

2020년 제주 우도 지역 주민의 병원 이동을 위한 승합차 지원을 시작했고, 2021년부터는 다문화가정의 건강관리와 사회적응을 돕기 위해 700여 가구를 대상으로 보건의료 지원물품 제공과 건강관리 사업을 운영했다.

또 영월군 의료취약계층의 병원 이동을 위한 승합차를 지원했고, 2023년부터는 지역아동센터 9개소를 대상으로 비만 고위험군 아동의 건강관리를 위한 체성분 측정기와 신장계를 지원하고 건강관리 사업을 운영하는 등 맞춤형 사업을 추진해 왔다.

지난해부터는 강원특별자치도사회복지협의회, 소양강댐노인복지관과 협력해 춘천 농촌지역 어르신의 안전한 생활환경 조성을 위한 낙상방지 시설 개선과 이웃복지사와 연계해 일상돌봄을 지원하는 ‘농촌어르신 건강하이(Hi)소(所)’ 공모사업을 추진하고 있다.

김기원 심평원 홍보실장은 “이번 공모전이 강원지역 보건의료 취약계층에 실질적 도움이 될 수 있도록 관련 기관들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 필요한 곳에 도움을 전하는 사회공헌 활동을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.