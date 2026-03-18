대한민국 국제물산업박람회(WATER KOREA 2026), 18일 부산 벡스코에서 개막

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부와 한국상하수도협회는 18일부터 20일까지 부산 벡스코에서 ‘대한민국 국제물산업박람회(WATER KOREA 2026)’를 개최한다고 밝혔다.

국내 우수 물관리 기술과 물산업을 알리고 해외진출을 지원하기 위해 2002년부터 시작해 올해로 23회차를 맞은 이번 박람회는 국내 최대 규모의 물산업 전문 전시회로, 물산업 관련 기업, 국내외 유관기관 및 전문가, 해외구매처 등이 참여한다.

올해 박람회는 ‘지능형 물관리로 여는 푸른 미래(Smart Water Blue Future)’를 주제로 진행되며, 216개 기업이 참여해 다양한 물관리 제품과 기술을 알리고, 정보통신기술과 융합한 인공지능(AI) 기반 지능형(스마트) 상하수도 시스템을 비롯해 에너지 절감을 통한 탄소중립 기술 등 최신 물관리 기술과 제품도 선보일 예정이다.

또 해외구매처 60여 개 사를 초청한 물산업 수출·구매상담회에서는 우수한 기술과 제품을 갖춘 기업들이 해외로 진출할 수 있도록 적극적으로 지원할 예정이다.

이와 함께 ▷한·미 물기술 및 물산업 국제토론회(컨퍼런스) ▷국제 하수감시 학술회(세미나) ▷미래물포럼, 상하수도 업무개선사례 발표 등을 통해 국내외 물관리 기술 및 정책 방향 등을 논의한다.

대학(원)생 논문공모전과 환경산업 청년 일자리 박람회도 함께 열려 물분야를 이끌어나갈 미래 인재를 발굴한다.

금한승 기후부 제1차관은 “국내 기업이 세계적인 경쟁력을 가질 수 있도록 인공지능 등 미래 유망 물관리 분야의 기술개발을 확대하고, 물기업의 창업부터 기술실증 및 해외수출까지 성장단계별 전주기 지원을 적극적으로 추진하겠다”고 밝혔다.