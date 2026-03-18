고령친화용품·의료기기 등 사용성 실증 환경 제공…우수제품 개발 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단 건강보험고령친화연구센터는 18일부터 4월 3일까지 강원특별자치도 원주시 센터 전시체험관 내 생활 실험실(리빙랩) 활용을 희망하는 기업을 공모한다고 밝혔다.

이번 공모는 복지용구, 장애인보조기기, 의료기기, 고령친화용품 개발·연구 기업을 대상으로 하며, 심사를 통해 선정된 업체는 4월 20일부터 6월 30일까지 리빙랩을 무상으로 이용할 수 있다.

선정된 기업은 리빙랩 내에 조성된 거실, 주방, 침실, 화장실·욕실 등 스마트 홈과 계단체험구역, 보행·이동체험구역 등 야외 공간을 활용해 자사 제품의 사용성을 실제 생활환경에서 평가할 수 있다.

리빙랩 활용을 희망하는 기업은 신청서와 관련 서류를 우편, 팩스, 이메일을 통해 제출하면 된다. 자세한 사항은 노인장기요양보험 누리집(알림·자료실>알림방>공지사항)에서 확인할 수 있다.

건보공단 관계자는 “이번 공모를 통해 기업의 우수한 제품 개발을 지원하고, 산업 활성화와 함께 공단·기업 간 상생협력 기회를 마련할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.