국제유가 상승에도 반도체 저력 빛나 “세계 최고” 젠슨 황 찬사 속 상승세 삼성전자·SK하이닉스 랠리 계속된다

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국제유가 상승에도 반도체 종목 강세에 힘입어 코스피가 18일 2%대 상승세를 보이고 있다. 삼성전자는 ‘20만전자(삼성전자 주가 20만원)’를, SK하이닉스는 ‘100만닉스(SK하이닉스 주가 100만원)’를 탈환했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전장 대비 126.62포인트(2.24%) 오른 5767.10으로 출발해 상승세를 이어가고 있다.

상승 추세는 외국인과 기관이 이끌고 있다. 외국인과 기관은 이날 오전 각각 1511억원, 3596억원을 순매수하고 있다. 반면 개인은 4692억원을 순매도하고 있다.

국제 유가는 다시 오름세로 돌아섰지만, 호르무즈 해협에서 유조선이 조금씩 통행하고 있다는 소식에 인플레이션 불안감이 누그러지면서 간밤 뉴욕증시 상승세로 마감한 것이 국내 증시에도 긍정적인 영향을 미쳤다.

17일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 46.85포인트(0.10%) 오른 4만6993.26에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 16.71포인트(0.25%) 상승한 6716.09, 나스닥종합지수는 105.35포인트(0.47%) 뛴 2만2479.53에 장을 마쳤다.

뉴욕증시가 비교적 좋은 방향으로 흘러간 가운데 국내 증시는 반도체 ‘투톱’을 중심으로 상승세를 구가하고 있다.

삼성전자는 4.69% 오른 20만3000원, SK하이닉스는 3.61% 뛴 100만5000원에 거래되며 각각 ‘20만 전자’, ‘100만 닉스’를 회복했다.

특히 두 반도체 종목은 엔비디아와의 협업으로 시장의 기대를 한 몸에 받고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 16일(현지시간) 자사 연례 개발자회의에 참가한 삼성전자와 SK하이닉스의 전시장을 연이어 방문하며 “세계 최고”, “완벽” 등 찬사를 보냈다.

삼성전자도 엔비디아와의 협력 관계가 인공지능(AI) 에이전트와 디지털쌍둥이(디지털트윈) 등 혁신으로 확장하고 있다고 화답했다.

이외 주요 종목을 살펴보면 현대차(2.49%), LG에너지솔루션(0.26%), SK스퀘어(5.45%)는 오르고 있고, 한화에어로스페이스(-1.58%)는 내리고 있다.

코스닥 지수는 전장 대비 19.52포인트(1.72%) 오른 1156.46으로 출발해 1%대 상승률을 이어가고 있다.

외국인은 882억원을 순매수하고 있고 개인과 기관은 각각 461억원, 347억원 매도 우위다. 에코프로(2.14%), 알테오젠(1.13%), 에코프로비엠(0.52%)은 상승 중이고, 보로노이(-0.14%)는 하락 중이다.

환율도 하향 안정세를 이어갔다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 6.6원 내린 1487.0원에 장을 시작했다.