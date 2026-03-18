[헤럴드경제=김성훈 기자] 지난 16일(현지 시각) 제98회 아카데미 시상식이 진행된 미국 LA 돌비 극장이 행사 후 객석에 쓰레기가 가득찬 모습으로 논란이 되고 있다.

미국 매체 뉴욕포스트 등에 따르면, 아카데미 시상식이 끝난 후 평론가 맷 네글리아 (Matt Neglia)가 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 텅 빈 극장 내부 사진이 논란을 일으키고 있다.

사진은 극장 좌석과 통로에 간식 상자와 빈 병, 과자 비닐봉지 등 쓰레기들이 뒤덮고 있는 모습이었다. 주최 측이 참석자들에게 간식으로 준 것을 먹은 뒤 제대로 치우지 않고 아무렇게나 버려둔 것이었다.

네글리아는 ‘모두들 통로 좀 정리하자’라고 적었다.

해당 게시물은 SNS에서 확산하면서 500만 회 이상의 조회수를 기록했다.

누리꾼들은 기본적인 공중 도덕도 지키지 않는 참석자들을 비판했다. “쓰레기같은 것들”, “고상한 척 앉아있지만 실체는 검은 사람들”, “먹기만 하고 치우지 않는 돼지들” 등의 지적이 쏟아졌다.

말로만 환경 보호를 외치는 할리우드 배우들의 위선을 비판하는 목소리도 있었다. 참석자들 중에는 평소 환경 문제에 대한 관심을 촉구해 온 이들이 있다는 점을 지적한 것이다. 제인 폰다, 하비에르 바르뎀, 레오나르도 디카프리오 등 유명 인사들은 이날 무대에서 환경 문제를 강조하기도 했다.

다만 일각에서는 주최 측의 문제라는 반박도 나왔다. “행사장에 쓰레기통을 준비해두지 않았다”, “주최 측에서 참석자들에게 쓰레기를 두고 가달라고 요청하는 안내 방송을 했다” 등 진위를 확인할 수 없는 주장도 제기됐다.