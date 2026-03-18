올 들어서만 순자산액 296.27% 증가 반도체 ETF 중 6개월 수익률 1위

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 ACE AI반도체TOP3+ 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 5000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전일 기준 해당 ETF의 순자산액은 5294억원으로 집계됐다. 작년 말 순자산액이 1336억원이었던 점을 감안하면 올 들어서만 296.27% 성장한 셈이다.

ACE AI반도체TOP3+ ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2023년 10월 상장한 반도체 ETF이다. 상장 당시에는 ‘ACE 반도체포커스’였으나, 이달 초 ‘ACE AI반도체TOP3+’로 종목명을 변경했다. 인공지능(AI) 반도체 기업 대표 3종목에 집중 투자한다는 특징을 반영한 이름이다.

실제 편입 비중 상위권에는 ▷한미반도체 ▷삼성전자 ▷SK하이닉스가 이름을 올리고 있다. 3종목 합산 편입비는 약 75% 내외를 유지하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 AI반도체에 있어서 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 분야 글로벌 시장점유율 1~2위이고, 한미반도체는 HBM 필수 장비 공급 분야에서 글로벌 1위 기업이다.

HBM 대장주에 집중 투자하는 전략은 성과로도 연결되고 있다. 해당 ETF의 최근 6개월 수익률은 163.36%로, 국내 반도체 ETF 44개(레버리지 제외) 중 가장 높다. 최근 1년 수익률 또한 237.83%로 반도체 ETF 중 최상위권(2위)으로 나타났다. 상장 이후 수익률은 331.19%에 달한다.

투자자 자금 유입도 지속 중이다. 올 들어 ACE AI반도체TOP3+ ETF로 유입된 개인투자자 자금은 685억원을 기록했고, 같은 기간 전체 자금 유입은 2342억원로 집계됐다(ETF CHECK 기준).

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “AI 기술 심화에 따라 반도체 시장은 HBM 등을 중심으로 고부가가치를 창출하는 고성장 산업이 됐다”며 “HBM 핵심종목과 HBM 공급망 및 관련 밸류체인을 담은 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 투자 활용도가 높아질 것”이라고 말했다.