실무 적응력 우선 고려…인턴십 과정 제공

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한투자증권은 금융 혁신을 이끌어갈 ICT 인재 확보를 위해 ‘2026년 ICT 및 정보보호 부문 신입사원 공개채용’을 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 채용은 미래 금융 환경에 최적화된 ICT 인프라 구축과 보안 경쟁력 강화를 목표로 한다. 지원 자격은 4년제 대학교 이상 졸업자 또는 오는 8월 졸업 예정자라면 전공에 제한 없이 누구나 지원할 수 있다.

입사 지원은 오는 30일 오전 8시까지 신한투자증권 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 전형 절차는 서류 심사를 시작으로 AI 역량 검사 및 코딩 테스트가 진행된다. 이후 실무진 면접, 인턴십 프로그램, 임원 면접, 채용 검진 등을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다.

특히 이번 전형은 이론적인 지식뿐만 아니라 실무 적응력을 우선적으로 고려한다. 먼저, 인턴십 과정을 통해 지원자가 자신의 역량을 충분히 발휘하고 조직 문화를 미리 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하는 것이 특징이다.

채용과 관련한 자세한 사항은 신한투자증권 인재채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.