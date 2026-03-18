BTS 콘서트 앞두고 광화문 일대 관광객 급증 대비 가격질서 점검 전국상인연합회·소상공인연합회와 손잡고 합리적 가격문화 확산 광장시장서 ‘다다익선 캠페인’…가격·원산지 표시, 친절·청결 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단은 최근 지역축제 성수기와 대규모 행사 기간을 중심으로 반복되는 바가지요금 문제를 막고 소비자 신뢰를 높이기 위해 전통시장과 소상공인 업계를 대상으로 가격질서 확립에 나섰다고 17일 밝혔다.

소진공은 전국상인연합회와 전통시장 상인회, 소상공인연합회 및 관련 협·단체를 대상으로 바가지요금 근절 대책을 안내하고 협조를 요청했다. 전통시장과 숙박·음식점·소매점포 등에서 가격 표시를 철저히 하고 합리적인 가격 운영이 이뤄질 수 있도록 공문도 발송했다.

특히 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 BTS 콘서트를 앞두고 내·외국인 관광객 유입이 크게 늘어날 것으로 예상되는 만큼 한국외식업중앙회와 대한숙박업중앙회 등 유관 단체에도 건전한 관광·소비 환경 조성에 힘을 보태달라고 당부했다.

소진공은 불공정 행위가 발생할 경우 개별 점포와 소상공인에게 행정상 불이익이 뒤따를 수 있다는 점도 함께 안내하며 상인들의 자율적인 관리와 자정 노력을 강조했다.

이에 소상공인연합회와 전국상인연합회는 관련 소상공인 협·단체들과 함께 캠페인을 벌이고 공동 성명서도 발표할 계획이다.

이와 함께 소진공 서울중부센터는 이날 서울 광장시장을 찾아 지자체와 상인회와 함께 ‘다다익선 캠페인’을 진행했다. 고객이 믿고 찾을 수 있는 안전한 전통시장을 만들자는 취지다.

‘다다익선 캠페인’은 신용카드와 상품권을 다 받아주고, 가격과 원산지를 다 표시하고, 깨끗하고 쾌적한 환경으로 고객에게 유익한 시장을 만들고, 온누리상품권 유통은 착하게 하며, 화재로부터 안전한 시장을 만들자는 의미를 담고 있다.

황호연 소진공 서울중부센터 과장은 “이번 캠페인을 통해 관광객 유입에 따른 시장 매출 확대와 지역상권 활성화를 기대하고 있다”며 “해외 관광객에게도 친절하고 청결한 전통시장이라는 긍정적 인식을 확산하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

인태연 소진공 이사장은 “이번 대책을 계기로 소비자가 안심하고 찾을 수 있는 시장 환경을 조성하고 소상공인 업계 전반에 합리적인 가격 문화가 정착될 수 있도록 현장 안내와 유관 단체 협력을 지속하겠다”고 말했다.