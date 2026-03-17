국토부 주요 단지 보유세 변동 시뮬레이션 강남3구·한강벨트 최대 50%대 상승률 노도강·금관구 외곽지역 보유세 5~7%↑

#. 서울 서초구 반포동 ‘래미안원베일리’ 84㎡를 보유한 1주택자는 지난해 보유세(재산세+종합부동산세)를 1829만원 납부했지만 올해는 이보다 1000만원가량 높은 2855만원을 내야한다. 래미안원베일리 공시가격이 1년 새 34억3600만원에서 45억6900만원으로 33% 상승한 결과다.

#. 성동구 행당동 ‘서울숲리버뷰자이’ 84㎡를 가진 1주택자는 보유세가 지난해 307만원에서 올해 475만원으로 늘었다. 공시가격이 13억8400만원에서 17억6900만원으로 27.8% 오르면서 재산세와 종부세가 각각 265만원→334만원, 42만원→141만원으로 상승했다.

[헤럴드경제=신혜원 기자] 올해 서울 공동주택 공시가격이 약 19% 오르며 서울에 집을 가진 이들의 보유세 부담도 대폭 확대될 전망이다. 특히 공시가격 상승률이 20%대로 집계된 강동·광진·동작·마포·성동구 등 한강벨트 지역과 강남3구(강남·서초·송파구) 지역의 고가주택 소유자는 보유세가 수백만원에서 수천만원가량 늘어나게 된다.

17일 국토교통부가 발표한 2026년 공동주택 공시가격(안)에 따르면 고가아파트가 밀집한 강남3구의 공시가격 상승률은 24.7%, 성동·용산구를 비롯한 한강 인접 자치구의 상승률은 23.13%로 나타났다.

공시가격이 크게 오르면서 주요 지역 단지들의 보유세도 두 자릿수대 상승률을 기록할 것으로 관측된다.

실제 국토부가 1세대 1주택자를 가정해 보유세 변동 시뮬레이션(공정시장가액비율 재산세 45%(3억원 초과~6억원 이하는 44%)·종부세 60% 적용)을 한 결과 강남구 압구정동 ‘신현대 9차’ 111㎡ 보유자는 지난해(1858만원)보다 1061만원 많은 2919만원의 보유세를 납부해야 한다. 공시가격이 34억7600만원에서 47억2600만원으로 오르면서 재산세는 743만원에서 949만원으로, 종부세는 1115만원에서 1970만원으로 상승했다.

공시가격이 지난해 18억6500만원에서 올해 23억3500만원으로 뛴 송파구 잠실동 ‘잠실엘스’ 84㎡를 가진 1주택자는 보유세 부담이 582만원에서 859만원으로 47.6% 늘어나게 된다.

지난해 공시가격(13억1600만원)이 12억원을 넘어 종부세 대상으로 포함된 마포구 아현동 ‘마포래미안푸르지오’ 84㎡도 올해 보유세 부담이 52% 급증한다. 공시가격이 17억2300만원으로 1년 새 30.9% 상승하면서 납부해야 할 보유세는 289만원에서 439만원으로 확대됐다.

공동주택 공시가격이 평균 29.04% 올라 서울 자치구 중 상승률 1위를 기록한 성동구 소재 ‘서울숲리버뷰자이’ 84㎡를 가진 1주택자의 보유세는 지난해 307만원에서 올해 475만원으로 54.6% 늘어난다.

이렇듯 강남3구 및 한강벨트 자치구들의 보유세 부담이 전년 대비 40~50% 확대되는 데 비해 공시가격 오름폭이 상대적으로 낮은 노도강(노원·도봉·강북구), 금관구(금천·관악·구로구) 등 서울 외곽 지역은 보유세 상승률이 한 자릿수 수준이다.

노원구 공릉동 ‘풍림아파트’ 84㎡는 공시가격이 5억2400만원에서 5억5800만원으로 6.5% 올라 재산세가 66만원에서 71만원으로 늘어난다. 공시가격이 5억200만원에서 5억2100만원으로 상승한 도봉구 방학동 ‘대상타운 현대아파트’ 84㎡도 재산세가 62만원에서 66만원으로 4만원 증가한다.

올해는 공시가격 현실화율을 동결한 채 시세 변화만 반영했지만, 앞으로는 공시가격이 더 상승할 여지가 크다. 정부는 올해 공시가격 산정과 별개로 공시가격 운영 계획을 담은 5년 단위 현실화율 로드맵을 세우고 있다. 이를 위해 국토연구원이 관련 연구용역을 진행 중이며 올해 하반기 연구 결과가 나온다.

국토부 등에 따르면 새로 만드는 공시가격 현실화율 5년 계획은 현실화율 90%라는 최종 목표를 유지하면서, 현재 69%선인 현실화율을 어느 수준까지 올리고 전년도 공시 가격의 1.5% 이내로 제한한 균형성 제고율을 어떻게 할 것인지 등을 담을 전망이다.

이에 따라 최근 이재명 대통령이 초고가주택의 보유세를 선진국 수준으로 높일 수 있다고 언급한 만큼, 공시가격 로드맵에도 고가 주택의 경우 현실화율을 차등 적용하는 게 아니냐는 관측도 나오고 있다. 뿐만 아니라 법 개정 없이 시행령만 바꿔 적용할 수 있는 공정시장가액비율부터 상향할 수 있다는 전망도 나온다.

박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “올해 보유세를 부과할 때는 현재 60%인 공정시장가액비율을 최대 80%까지 더 높여 적용할 가능성이 높기 때문에 자칫하면 상당수의 아파트가 보유세 부담 상한선인 150%를 넘을 수 있다”며 “보유세 확대가 예고된 상황인 만큼 다주택자들의 초급매 매물이 4월까지는 나올 수 있다”고 말했다.