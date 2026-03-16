20일 오후 7시 광화문광장 미디어월 ‘광화문스퀘어’서 21일 밤 12시까지 매시 3회 송출 예정…약 30초 분량

[헤럴드경제=손인규 기자] 21일 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 무대를 공연 하루 전에 엿볼 수 있다. 20일 오후 7시 세계 최초로 광화문스퀘어 등 광화문 일대에서 컴백 쿠키 영상이 공개되는 것으로 확인됐다. 실제 이번 주말에는 서울 곳곳에서 BTS와 관련된 다양한 콘텐츠를 접할 수 있을 것으로 보인다.

16일 헤럴드경제 취재에 따르면 BTS 소속사이자 이번 공연 주최사인 하이브는 이날 오전 BTS 팬클럽 홈페이지에 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’과 함께 진행되는 ‘BTS THE CITY ARIRANG’이 서울에서 시작되었다’는 공지를 올렸다.

해당 공지에서는 21일 광화문광장에서 열릴 BTS 컴백 라이브 공연 등과 함께 서울 곳곳에서 만날 수 있는 BTS 관련 문화 콘텐츠를 소개됐다.

특히 20일 오후 7시부터 21일 밤 12시까지 광화문광장에 설치된 미디어월인 광화문스퀘어에서는 매시 3회(5·25·45분) 컴백 쿠키 영상이 송출될 예정이다. 쿠키 영상은 약 30초 분량인 것으로 알려졌다.

영상을 시청할 수 있는 미디어월은 코리아나호텔, KT WEST, 세광빌딩, 다정빌딩, 일민미술관, 대한민국역사박물관, 세종문화회관 등이다. 또 같은 시각부터 숭례문과 남산서울타워에서는 BTS 컴백 미디어 파사드가, 동대문디지털플라자(DDP)에서는 ‘DDP 뮤직 라이트쇼’가 진행된다.

이 밖에 오프라인 행사로는 뚝섬 한강공원에서 BTS 컴백 기념 ‘드론라이트쇼’, 청계천용산역국립현대미술관에서 ‘러브쿼터’ 행사가 진행될 예정이다.