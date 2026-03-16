[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 16일 오후 시청 대강당에서 리본 프로젝트 비전 선포 및1만 명의 내편돌보미 출범식을 개최했다. 이날 출범식에는 성희엽 부시장, 김정현 부산시니어클럽협회장, 김양진 한국노인인력개발원 부산울산지역본부장, 내편돌보미 등 700여 명이 참석했다.

출범식에서 시는 기존 환경정비 중심의 공익활동 일자리를 지속가능한 돌봄 중심 일자리로 다양화하는 ‘리본 프로젝트’ 비전을 공식 선포했다. ‘리본’은 노년의 재도약(Re-Born)과 이웃·세대 간 연결(Ribbon)의 의미를 함께 담은 명칭으로, 노인일자리를 단순한 소득 보전을 넘어, 돌봄·관계·존엄을 회복하는 도시 핵심 정책으로 재정의하겠다는 취지다.

이를 위해 시는 올해 ‘내편돌보미’ 1만여 명을 선발했다. ‘내편돌보미’란 ‘내’ 집 가까이에서 ‘편’하게, 나의 일상을 돌봐주는 ‘돌보미’라는 의미를 담아 만든 명칭이다.

기존 노인일자리 돌봄사업은 주로 말벗 중심의 어르신 안부 확인 활동에 머물렀다. 이제 ‘내편돌보미’를 통해 돌봄 대상과 서비스 범위를 확대해 노인, 아동, 장애인, 고독사 위험가구, 취약계층 등 돌봄이 필요한 시민을 대상으로, 신체 건강, 정신 건강, 사회적 관계, 일상생활 등을 종합적으로 지원하는 부산형 통합돌봄 서비스를 추진할 계획이다.

시는 올해를 기점으로 지역 수요와 정책 변화에 선제적으로 대응하며, 세대통합 돌봄서비스 기반의 노인일자리 모델을 지속 확대해 나갈 계획이다.

박형준 시장은 “리본 프로젝트의 주축인 1만 내편돌보미는 노인이 돌봄의 대상이 아니라 아이부터 어르신, 취약계층을 아우르는 세대 통합 정책의 주체임을 보여주는 상징이 될 것”이라며 “어르신들의 역량과 지혜를 발판으로 부산을 더 따뜻한 도시, 다시 태어나도 살고 싶은 도시로 만들겠다”고 말했다.