[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 최근 ‘2026년 위기청소년 특별지원’ 대상자를 모집한다고 16일 밝혔다.

위기청소년 특별지원 사업은 복지사각지대에 놓인 저소득 위기청소년을 발굴해 위기 상황에 맞는 다양한 서비스를 지원하는 사업으로, 저소득 위기청소년의 건강한 성장을 돕기 위해 매년 운영해 오고 있다.

지원 대상은 기장군에 주소를 둔 가구 소득이 중위소득 100% 이하인 9세 이상부터 24세 이하 청소년 중 ▷비행․일탈 예방을 위해 지원이 필요한 청소년 ▷학교 밖 청소년 ▷보호자의 보호를 받지 못하는 청소년(한부모 가족 자녀 포함) ▷고립‧은둔형 청소년 등이다.

지원인원은 15명 내외로, 최종 대상자 선정과 지원액, 기간 등은 청소년복지심의위원회의 심의를 통해 결정되며, 결정된 내용에 따라 생활, 건강, 학업, 자립, 상담, 법률, 활동 등의 서비스가 지원된다.

신청은 오는 27일까지 청소년 본인, 보호자 또는 청소년지도사, 상담사, 사회복지사 등이 주소지의 행정복지센터에서 하면 된다. 자세한 사항은 기장군 교육청소년과(051-709-2755) 또는 각 읍·면 행정복지센터를 통해 안내받을 수 있다.

기장군 관계자는“위기청소년 특별지원을 통해 위기 상황에 놓여있음에도 불구하고 지원을 받지 못하고 있는 복지사각지대의 청소년이 안정적이고 전인적으로 성장할 수 있도록 적극 발굴․지원하도록 하겠다”라고 말했다.