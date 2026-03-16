[헤럴드경제=김주리 기자] 최근 사회관계망서비스(SNS)와 숏폼 콘텐츠를 중심으로 주목 받은 음식 가격이 급등하고 있다는 조사 결과가 16일 나왔다.

전문 가격조사기관인 ㈔한국물가정보가 이날 조사한 결과 ‘두바이쫀득쿠키’(일명 두쫀쿠), 봄동비빔밥 등 유행 음식에 사용되는 주요 재료와 완제품 가격이 유행 전후로 뚜렷한 상승세를 보인 것으로 나타났다.

두쫀쿠의 주재료인 카다이프(500g) 가격은 유행 전 1만8900원에서 3만1800원으로 68.3%, 피스타치오(400g)도 33.3% 각각 올랐다.

특히 두쫀쿠 완제품은 가격이 2.2배 상승한 것으로 집계됐다.

또 봄동비빔밥이 유행을 타면서 제철 채소인 봄동(1㎏) 가격이 4500원에서 유행 후 33.3% 상승한 6000원대를 기록했다.

봄동비빕밥 완제품 한 그릇의 가격은 8000원에서 50% 오른 1만2000원인 것으로 조사됐다.

과거 탕후루가 전국적으로 인기를 끌자 당시 딸기(500g) 가격이 1만원에서 1만5000원으로 50% 뛰었고, 설탕(1㎏) 가격 역시 20.5% 올랐다.

탕후루 완제품 한 개 가격은 1500원에서 3500원까지 약 2.3배 오르기도 했다.

이동훈 한국물가정보팀장은 “소셜미디어를 통한 특정 음식의 확산은 단기간 수요 집중을 유발해 시장 변동성을 키우는 요인이 된다”며 “소비자들 역시 일시적인 유행에 따른 가격 상승을 고려해 보다 합리적인 소비 판단을 해야 한다”고 말했다.