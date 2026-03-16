헥토파이낸셜 이어 더즌 추가 연동 망 장애시에도 원화 입출금 서비스

코빗이 디지털자산 업계 중 처음으로 원화 입출금 시스템 이중화 구축을 완료했다고 16일 밝혔다.

이번 조치는 코빗의 실명확인 입출금 계좌 발급 은행인 신한은행과 코빗을 연결하는 펌뱅킹 망을 다각화한 것이 핵심이다. 코빗은 기존에 사용하던 헥토파이낸셜에 더해 금융 IT 솔루션 기업 더즌의 시스템을 추가로 연동했다.

이에 따라 ‘코빗·헥토파이낸셜·더즌·신한은행’으로 이어지는 구조가 마련됐다. 한쪽 펌뱅킹 망에서 점검이나 장애가 발생하더라도 다른 망을 통해 원화 입출금 서비스를 이어갈 수 있도록 설계됐다.

그동안 디지털자산 업계에서는 특정 펌뱅킹 솔루션 업체의 시스템 점검이나 일시적 장애가 발생할 경우 은행 시스템이 정상이어도 원화 입출금이 제한되는 사례가 있었다.

코빗은 이번 시스템 이중화 구축으로 장애 발생 시에도 원화 입출금 서비스를 지속할 수 있는 환경을 마련했다고 설명했다.

이정우 코빗 최고기술책임자(CTO)는 “원화 입출금 시스템 이중화 구축은 예기치 못한 장애 상황에서도 이용자의 불편을 최소화하고 안정적인 투자 환경을 제공하기 위한 선제적 조치”라며 “코빗은 앞으로도 투자자 보호와 시스템 안정성 강화를 위한 기술적 혁신을 계속 이어가겠다”고 말했다. 경예은 기자