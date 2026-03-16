유럽∙OE 검증 제품으로 경쟁력 강화 전기차∙내연기관 아우르는 ‘EV 루트’ 적용

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어가 고효율 여름용 타이어 ‘엔블루 S’를 중남미·아시아태평양 지역에 출시한다고 16일 밝혔다.

이번 출시 대상 지역은 콜롬비아·브라질·멕시코 등 중남미와 말레이시아·호주 등 아시아∙태평양이다. 연중 온난한 기후와 낮은 계절 변동성으로 여름용 타이어 수요가 구조적으로 안정적인 시장으로, 넥센타이어는 지역별 기후 특성에 맞춰 엔블루 S의 전략적 공급에 나섰다.

엔블루 S는 고효율 여름용 타이어로 낮은 회전 저항을 기반으로 효율적으로 성능을 발휘하며 젖은 노면에서 안정적인 주행이 가능한 것이 특징이다. 특히, 혼합물이 고르게 분산된 다기능 컴파운드(고무 혼합물)를 적용해 젖은 노면 그립력을 강화했으며, 접지 면적을 최적화한 구조 설계를 통해 회전 저항과 핸들링 성능도 강화했다.

이번에 런칭되는 엔블루 S에는 ‘EV루트’가 적용됐다. EV루트는 내연기관차는 물론 하이브리드, 전기차까지 최적의 성능을 구현하는 제품에 부여되는 넥센타이어 전용 인증 마크다. 전동화 전환이 가속화되는 글로벌 시장 환경에서 단일 제품으로 다양한 파워트레인 차량 수요를 아우를 수 있는 것이 특징이다.

엔블루 S는 이미 유럽 교체용(RE) 시장과 신차용 타이어(OE) 부문에서 성능을 검증받은 제품이기도 하다. 폭스바겐 골프, 세아트 레온, 스코다 스칼라 등 유럽 완성차 브랜드와 현대 캐스퍼 EV, 기아 니로와 PV5 등 모델에 신차 장착 타이어로 공급됐다.

넥센타이어 관계자는 “엔블루 S는 기존 여름용 라인업을 한 단계 고도화한 전략 제품으로 신차용 타이어에서 검증된 기술력을 교체용 시장으로 확장하는 것이 이번 출시의 핵심”이라며 “연중 여름용 타이어 수요가 안정적인 지역을 중심으로 교체용 시장을 단계적으로 확대해 글로벌 매출 기반을 강화할 계획”이라고 말했다.