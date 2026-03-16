영등포역~도림동~신길동 9개 구역 연계 정비…서울 도심 내 이례적인 공급 규모 최고 49층 스카이라인 구축, 10만㎡ 이상 대규모 단지로 주거 환경 대변신 영등포역, 신풍역, 신안산선 등 역세권…서남권 핵심 주거지로 부상 예고

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 영등포역 남측 일대를 약 1만8000세대 규모의 ‘초고층 신도시’로 조성하는 대규모 개발을 본격 추진한다.

영등포역을 중심으로 도림동과 신길동 일대의 노후 주거지가 최고 49층 높이의 고층 단지로 탈바꿈, 영등포의 스카이라인을 새롭게 그릴 전망이다.

이번 사업은 영등포역 남측에서 도림‧신길 권역까지 이어지는 총 9개 구역을 연계한 대규모 주거환경 개선 사업이다. 전체 공급 규모는 약 1만 8000 세대로, 도심 내에서 보기 드문 대규모 주택 공급이 이뤄질 전망이다.

먼저 최근 도심 공공주택 복합지구로 지정된 ‘영등포역 인근(영등포동 618-195번지 일대)’에는 최고 48층, 3366세대 규모의 랜드마크 주거단지가 들어설 예정이다. 해당 구역은 약 10만㎡ 규모로 노후 주택 비율이 86.3%에 달하는 저층 주거 밀집 지역으로, 이번 정비사업의 핵심 사업지로 꼽힌다.

도림동 권역에서는 ‘도림1구역(2500세대)’과 ‘도림 133-1구역(1800세대)’이 각각 최고 45층 높이의 단지로 정비될 예정이다. 신길동 권역 역시 ‘신길제2구역(2550세대)’과 ‘신길15구역(2600세대)’이 최고 49층 규모의 고층 단지로 변화하며, 이 지역의 스카이라인을 주도할 것으로 보인다.

아울러 시공사 선정 단계인 ▲신길1구역(1483세대)과 ▲신길2구역(1332세대), 예정지구 지정 단계 ▲신길4구역(1273세대), 정비계획 입안 단계 ▲신길16-2구역(937세대) 등 총 9개 구역이 유기적으로 연결되어 하나의 거대한 생활권을 형성하게 된다.

영등포역 남측 재개발 대상지는 대부분 10만㎡ 이상의 대규모 부지로 구성되어, 오랜 시간 정체됐던 저층 주거지가 명품 주거단지로 거듭나는 전환점을 맞고 있다. 특히 1호선 영등포역과 7호선 신풍역에 이어 개통 예정인 신안산선까지 더해지며, 주거‧생활‧교통을 고루 갖춘 서울 서남권의 핵심 주거지로 재탄생할 전망이다.

최호권 영등포구청장은 “영등포역 남측 일대의 변화는 낙후된 도시 이미지를 벗고 서울의 미래를 상징하는 명품 주거지로 거듭나는 과정”이라며 “1만 8천 세대의 대규모 정비사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 전했다.