[헤럴드경제=정목희 기자] 백악관 국가안보보좌관을 지낸 마이크 왈츠 주유엔 미국 대사는 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵심 원유 수출 기지인 하르그섬의 군사시설뿐 아니라 에너지 인프라를 공습하는 방안도 배제하지 않고 있다고 밝혔다.

왈츠 대사는 이날 CNN 인터뷰에서 미국이 하르그섬의 석유 시설 공격을 검토하고 있느냐는 질문에 “트럼프 대통령은 어떤 선택지도 내려놓지 않을 것”이라고 말했다.

그는 이어 “트럼프 대통령은 의도적으로 현재까지 군사 시설만 타격했다”며 “그가 이란의 에너지 인프라까지 공격하길 원한다면 그 옵션을 열어둘 것이라고 분명히 생각한다”고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 13일 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 하르그섬을 “이란의 왕관보석(crown jewel·가장 귀중한 자산)”이라고 표현하며 이곳의 “모든 군사 목표물을 완전히 파괴했다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 “품위를 이유로 나는 이 섬의 석유 인프라는 파괴하지 않기로 했다”면서도 “이란이나 그 누구든 호르무즈 해협을 지나는 선박의 자유롭고 안전한 운항을 방해하는 행동을 취한다면, 이 결정을 즉시 재고할 것”이라고 경고했다.

하르그섬은 페르시아만 북부의 22㎢ 크기의 산호초섬으로, 연간 9억5천만 배럴을 처리해 이란의 원유 수출량 약 90%를 책임지는 석유 수출 터미널이다.

미국이 하르그섬의 에너지 인프라를 공격하거나 장악할 경우 중동 원유 공급 차질 우려가 더욱 커지며 유가가 더욱 급등할 수 있다는 것이 시장의 예상이다.

이란은 미군이 하르그섬 내 군사 목표물을 타격하자 개전 후 처음으로 비(非) 미국 자산에 대한 공격을 경고하고 전날 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구 에너지 시설을 목표로 해 드론 공격을 감행하기도 했다.

푸자이라 항구의 선적 작업은 이란의 드론 공격으로 일시 중단됐다가 15일 재개된 상태다.