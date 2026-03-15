16일 서울·경기부터 순차적 시범 운영…일상 언어로 묻고 답하는 지능형 서비스 개시 복잡한 통계 자료 표·그래프로 시각화…2027년 대국민 전면 개통

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 지방재정정책지원시스템 ‘정책도움e’에 생성형 인공지능(AI) 기술을 도입하는 ‘지방재정 지능화 서비스’를 16일부터 시범 운영한다고 15일 밝혔다.

‘정책도움e’는 2008년부터 축적된 지방정부의 재정 자료와 지역 경제·사회 정보를 한곳에 모아 지방정부 간 비교·분석을 통해 지역 발전에 필요한 정보를 제공하는 공무원 전용 내부 플랫픔이다.

그동안 지방재정관리시스템(e호조+, 지방재정365 등)은 방대한 정보를 보유하고 있었지만, 어려운 전문 용어와 복잡한 검색 방식 탓에 현장 공무원들이 정보를 신속하게 활용하는 데 어려움이 있었다.

이에 행안부는 ‘초거대 AI서비스 개발사업’을 통해 데이터 기반의 과학적 의사결정을 지원하는 지능화 플랫폼을 구축하고, 시스템 구축이 완료됨에 따라 시범 서비스를 개시하게 됐다.

시스템의 안정적인 운영을 위해 이번 시범 서비스는 16일 서울·경기권을 시작으로 23일 충청·호남권, 30일 경상·강원·제주권 순으로 점차 확대할 예정이다.

이번 시범 운영 기간에 우선 공개되는 주요 지능형 서비스는 ‘지방재정365 검색 서비스’, ‘재정용어 및 제도 자동해설 서비스’, ‘지역특화 서비스’ 등 3종이다.

행안부는 이번 시범 운영 기간 현장 공무원들의 의견을 수렴해 기능을 보완할 계획이다.

이를 바탕으로 오는 8월부터는 ▷정책결정지원 자료 분석 ▷지역 맞춤형 사업정보 ▷외부 정보 연계형 검색 등 3종을 추가해 총 6종의 서비스를 전면 시범 운영하고, 2027년에는 국민 누구나 이용할 수 있도록 전면 개통할 예정이다.

시범 서비스는 ‘정책도움e’ 첫 화면의 ‘지능화 서비스’ 메뉴를 통해 간편하게 접속할 수 있고, 불편사항이나 개선 제안은 전용 창구에서 실시간으로 접수한다.

송경주 행안부 지방재정경제실장은 “이번 지능화 서비스는 복잡한 재정 정보를 공무원이 일상언어로 쉽고 정확하게 활용할 수 있도록 돕는 지방재정 AI 전환의 중요한 이정표가 될 것”이라며 “앞으로 시범 운영을 통해 서비스 완성도를 더욱 높여 생성형 AI가 행정 효율을 극대화하고 과학적인 정책 결정이 현장에 깊이 뿌리내릴 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.