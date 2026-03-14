[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북경제자유구역청(이하 DGFEZ)은 지난 13일 대구 메리어트호텔 이스트홀에서 국내 소재 일본계 기업 및 기관 관계자를 대상으로 ‘일본 기업·기관 초청 투자설명회’in Daegu를 개최했다.

이번 행사는 코로나19 이후 위축되었던 일본계 기업의 지역 산업단지 방문과 대면 네트워킹 분위기를 재정비하고 일본 기업인들의 대구 방문 및 교류 흐름을 회복하기 위해 마련됐다.

최근 한일 간 정상외교 및 경제계 교류가 활발해지는 흐름 속에서 AI·로봇, ICT/SW 등 미래 신산업 분야 중심의 협력 가능성을 공유하는데 의의를 뒀다.

설명회는 서울재팬클럽(SJC) 서울사무소와 협력으로 추진됐으며 다수의 주한 일본계 기업 관계자들이 참석해 대구의 투자환경과 전략산업 육성 정책을 청취했다.

서울재팬클럽 및 일본상공회의소 서울사무소 카쿠다테 카즈키 소장은 “대구의 로봇·ICT 산업 육성 방향을 구체적으로 이해할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “수성알파시티의 산업 집적 여건과 성장 잠재력을 확인할 수 있었다”고 밝혔다.

참석자들은 2024년 개관한 대구간송미술관을 방문해 전시를 관람하는 등 문화체험 프로그램에도 참여했다.

DGFEZ 김희석 혁신성장본부장은 “이번 주한 일본기업 및 기관 관계자 초청 투자설명회 개최를 통해 한일 기업 간 미래 신산업 분야 협력 기반을 넓히는 계기가 됐다”며 “앞으로도 일본계 기업과의 협력 기반을 공고히 해 구체적인 투자 검토와 사업 협력으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

한편 DGFEZ는 일본계 기업을 대상으로 한 전략적 네트워크 구축과 맞춤형 투자 지원을 지속 추진하고 AI·로봇, ICT/SW 등 대구 미래 신산업 중심의 투자유치를 체계적으로 이어갈 계획이다.