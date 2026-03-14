오는 21일 광화문에서 개최될 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 ‘아리랑’을 앞두고 서울이 들썩이고 있다. 3년 9개월 만에 완전체로 팬들 앞에 서는 무대인 데다 이들의 다섯번째 정규 앨범을 발표하는 이벤트라는 점, 그리고 이 공연이 글로벌 동영상서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 190개국에 생중계되는 것도 이슈가 되고 있다. 특히 이 공연은 야외에서 무료로 진행돼 공연 티켓이 없이도 음악을 들을 수 있어 관람객이 26만 명이나 몰릴 것으로 예상된다.

사실 필자는 위에서 언급한 많은 이유보다도 다른 면에서 이 공연을 주목했다. K-팝을 글로벌 무대에 메인 스트림으로 올려놓은 BTS가 K-헤리티지의 상징인 경복궁 및 광화문에서 공연을 펼친다는 것. 그래서 전 세계 5000만 명의 아미(ARMY, BTS의 팬덤)가 K-컬처에 대해 더욱 관심을 갖고 동경하며 한국의 문화적 가치들이 더 이상 변방으로 취급되지 않는 것. 즉 ‘제2의 케이팝 데몬 헌터스’ 효과가 있지 않겠냐는 기대였다. 실제로 포브스 등 해외 언론들은 BTS의 데뷔곡인 ‘ARIRANG(아리랑)’의 뜻과 어원 등을 집중 보도했고, X(구 트위터)에선 아리랑의 문화적, 역사적 의미를 나누는 글들이 속속 올라오고 있다.

하지만 이 공연에 대한 뜨거운 기대감만큼이나 싸늘한 비난도 함께 나오는 점은 다소 의외다. 국가적 행사가 아닌 일로 굳이 교통량이 많은 광화문 일대에서 해서 인근 주민들을 불편하게 하냐, 가수 컴백 무대에 공권력이 너무 많이 투입되는 거 아니냐 등등이다. 심지어 국회에선 문화체육관광위원회 간사인 임오경 더불어민주당 의원이 BTS 컴백 공연을 왜 국내 OTT나 인터넷TV가 아니라 글로벌 OTT에 넘겨줬냐고 지적하고, 일부는 컴백 곡의 제목이 한글이 아니라 영어로 적었다는 점까지 딴지를 건다.

물론 모든 이들이 만족할 수 있는 이벤트는 없다. 다만 득실을 따져보고 ‘득’이 많다면 ‘실’은 가급적 줄이는 방향으로 대책을 세우면 된다. BTS의 무대를 일개 가수의 컴백으로 의미를 축소하기 어렵고, 그 영향력이나 파급력이 국내가 아닌 해외까지 뻗친다면 이 이벤트는 소속사인 하이브만의 이벤트가 아니라 국가적 이벤트라고 봐도 무방하다. 심지어 이런 논리를 이해하기 어렵더라도 26만명이나 모일 것으로 예상되는 행사에 질서 관리 인력이 없이 진행할 수는 없다. 매년 이태원에서 열리는 ‘할로윈’ 축제, 여의도에서 펼쳐지는 ‘불꽃놀이’ 등은 국가적 행사라 수백 명의 경찰 인력이 투입되는 것은 아니다. 민간이 주최하더라도 국민들이 특정 지역에 많이 모이고 그래서 사고 위험이 있으면 질서 유지 인력은 투입되어야 한다.

임 의원이 지적한 글로벌 OTT 중계 문제 역시 마찬가지다. 한쪽에선 일개 가수의 컴백이라고 폄하하면서 여기선 BTS가 공공재인 듯 대한다. 국내 플랫폼의 발전을 위해 BTS 컴백 무대 생중계를 국내 업체에 맡겨야 한다니. 국내 잔치만 하란 말과 뭐가 다른가. 물론 넷플릭스 때문에 국내 플랫폼 업체, 영화업계, 방송업계 등 모두가 어려운 상황이긴 하다. 하지만 BTS 입장에선 190개국에 버퍼링 없이 생중계 할 수 있는 수단이 있는데 굳이 애국심에 기대 국내 업체를 쓰는 건 합리적인 선택이라 하기 어렵다. 하이브 측도 컴백 무대를 중계하는 플랫폼을 선택할 때 팬들의 접근성과 안정적인 송출 능력을 위주로 봤다고 말한다.

심지어 아리랑을 한글이 아니라 왜 영어로 썼냐는 지적은, K-팝 가수의 글로벌 전략에 전혀 관심이 없는 사람들의 일방적인 비난에 가깝다. BTS는 데뷔 초기 국문으로 제목과 가사를 썼지만, 세계적인 인기를 끈 디지털 싱글 ‘Dynamite(다이너마이트)’ 이후론 영어로 주로 불렀다. 이후 블랙핑크, 세븐틴 등 K-팝 가수들은 국내 음반 역시 글로벌 무대를 대비해 영어 버전으로 내는 트렌드가 생겼다. 세계 무대를 타깃으로 하는 BTS가 ‘아리랑’을 ‘ARIRANG’이라고 한 건 어쩌면 당연한 수순일지 모른다.

BTS는 군백기를 넘어 자신들의 건재함을 드러내는 컴백 곡으로 ‘한국의 정서’를 상징하는 아리랑을 택했고, 공개하는 장소로 광화문을 선택했다. 케데헌 열풍 이후 K-헤리티지가 글로벌 팬들에게 ‘힙한 소재’가 된 데다 이는 BTS의 정체성은 물론 그간 추구해 온 음악적 방향성과 일맥상통한다는 점에서 영리한 선택이라 할 만하다. 한국의 ‘아리랑’이 모두의 ‘아리랑’이 될 수 있도록, 프로 불편너들, 이번 만 한 번 참아줍시다.

신소연 문화부장