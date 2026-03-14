[헤럴드경제=정윤희 기자] 일본 방위성은 14일 북한이 탄도미사일 가능성이 있는 물체를 발사했다고 밝혔다.

교도통신과 NHK에 따르면 방위성은 북한으로부터 이날 탄도미사일 가능성이 있는 물체가 발사됐고, 이미 낙하한 것으로 보인다고 발표했다.

일본 해상보안청은 현재 항해 중인 선박에 대해 이후 정보에 주의를 기울여달라고 당부했다.

앞서 한국 합동참모본부는 이날 북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 밝혔다. 합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.

앞서 북한은 지난 1월 27일 동해상으로 탄도미사일을 발사했다. 북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 47일 만에 발사이며, 올해 들어 3번째다.

이날 북한의 도발은 한미가 지난 9일부터 오는 19일까지 진행 중인 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습에 대한 반발 성격으로도 해석된다.

한미는 한반도 유사시에 대비한 전구(戰區)급 연합훈련인 FS 연습을 진행하면서 이번에는 연습 기간 야외기동훈련(FTX)를 전년보다 절반 이하로 축소했으나 북한은 여전히 ‘북침 연습’이라며 반발했다.

김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장은 훈련 시작 하루 만에 담화를 내고 FS 연습에 대해 “우리 국가의 주권 안전 영역을 가까이하고 벌리는 적대 세력들의 군사력 시위 놀음은 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”고 위협했다