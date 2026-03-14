달러-원, 1500원 터치 후 소폭 뒷걸음질 국제유가 급등 우려 여전…1497.50원 마감

[헤럴드경제=정윤희 기자] 달러-원 환율은 야간 거래에서 1500원을 터치한 뒤 소폭 후퇴했다. 이란 전쟁발 국제유가 급등에 대한 우려가 이어지는 가운데 상반된 미국의 경제지표들을 소화하며 등락하는 흐름을 보였다.

14일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 16.30원 급등한 1497.50원에 거래를 마쳤다. 이번 장 주간 거래(9시~3시 반) 종가 1493.70원 대비로는 3.80원 높아졌다.

달러-원은 뉴욕 거래 초반에는 내림세를 보이며 1490원을 약간 밑돌기도 했다. 미국이 해상에 발이 묶인 러시아 제재 대상 원유의 일시적 판매를 허용하기로 하면서 국제유가 하락한 영향이다.

미국의 작년 4분기 경제성장률은 크게 하향 수정되면서 달러에 약세 압력을 가했다.

미 상무부에 따르면 작년 4분기 실질 국내총생산(GDP) 잠정치는 계절조정 기준 전분기 대비 연율 환산으로 0.7% 증가한 것으로 집계됐다. 지난달 발표된 속보치 1.4%와 비교해 반토막이 난 것이다.

다만 같은 시각 발표된 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 두 달 연속 상승한 것으로 나타났다. PCE 가격지수는 연방준비제도(연준ㆍFed)가 기준으로 삼는 물가지표다. 1월 전품목(헤드라인) PCE 가격지수는 전월대비 0.3%, 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 각각 0.4% 상승한 것으로 나타났다.

고용 관련 지표는 예상보다 좋게 나왔다. 미 노동부에 따르면 1월 구인건수는 전달대비 39만6000건 증가한 694만6000건으로 집계됐다. 예상치(670만건)를 상회했다.

주요 6개국 통화 대비 달러화 가치는 보여주는 달러인덱스(DXY)는 100선을 다시 넘어섰다. 서부텍사스산원유(WTI)는 1% 안팎의 오름세로 반전했다.

달러-원 환율은 이에 발맞춰 오름세로 돌아섰다. 야간 거래 종료 직전에는 1500원을 살짝 웃돌기도 했다.

카슨그룹의 소누 바르기스 글로벌 거시 전략가는 “최근 PCE 인플레이션 데이터는 중동 위기 이전에도 인플레이션 상황이 좋지 않았음을 보여준다”며 “연준에게 이미 큰 골칫거리였던 문제가 (이란 전쟁으로) 더 심각해질 것이며, 연준은 올해 금리를 인하하지 않을 가능성이 크고, 오히려 올해 하반기에 금리 인상 논의를 시작할 수도 있다”고 전망했다.

오전 2시41분께 달러-엔 환율은 159.570엔, 유로-달러 환율은 1.14430달러에 거래됐다. 역외 달러-위안 환율은 6.9029위안에 움직였다.

엔-원 재정환율은 100엔당 936.07원을 나타냈고, 위안-원 환율은 216.45원에 거래됐다.

이날 전체로 달러-원 환율 장중 고점은 1500.90원, 저점은 1485.70원으로, 변동 폭은 15.20원을 기록했다. 야간 거래까지 총 현물환 거래량은 서울외국환중개와 한국자금중개 양사를 합쳐 145억6600만달러로 집계됐다.