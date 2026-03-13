2026. 3.18. ~ 4. 6.(의견제출 기간), 4.30. ~ 5.29.(이의신청 기간) 운영 지가조사 담당 공무원·감정평가사 구성 6개 조 상담반 편성·운영 구민이 원하는 시간과 장소로 직접 찾아가 맞춤형 상담

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 2026년도 개별공시지가 의견제출·이의신청 기간에 담당 공무원과 감정평가사가 구민이 원하는 시간과 장소로 직접 찾아가 맞춤 상담을 제공하는 ‘감동 지가상담 서비스’(감정평가사 동행 지가상담 서비스)를 운영한다.

‘감동’은 ‘감정평가사’와 ‘동행’의 앞 글자를 딴 것으로, 단순한 줄임말을 넘어 ‘선제적 서비스를 통해 구민에게 감동을 안긴다’는 서비스명이다. 이번 서비스는 기존 서면·유선 상담의 한계를 넘어 2025년 감정평가사 상담제 운영 성과를 바탕으로 한층 발전한 현장 밀착형 찾아가는 맞춤 상담이다.

‘감동 지가상담 서비스’는 성북구 내 토지소유자 및 이해관계인이라면 누구나 신청할 수 있다. 의견제출 기간(3.18.~4. 6.) 및 이의신청 기간(4.30.~5.29.) 동안 지가조사 담당 공무원 4인과 감정평가사 6인으로 구성된 6개 조 상담반을 편성·운영한다.

상담반은 구민이 원하는 시간에 토지 현장을 직접 방문해 민원 접수부터 전문 상담, 결과 안내까지 원스톱으로 처리한다. 현장에서 ▲ 토지특성 확인 및 지가 산정 기준 설명 ▲ 인근 토지와의 가격 균형성 검토 ▲ 개발지역 공시지가와 보상 평가의 관계 등 전문적인 사항까지 직접 상담을 통해 해결책을 제공한다.

성북구는 이를 통해 공시지가 이해도 향상 및 구정 신뢰성 제고, 구민 편의·만족도 증대, 사회적 약자 등 취약계층 행정 접근성 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이승로 성북구청장은 “구민이 담당 공무원과 전문가와 직접 소통하는 과정에서 지가행정 서비스에 대한 신뢰가 더욱 높아질 것으로 기대하며 앞으로도 구민이 체감하는 밀착형 행정서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

‘감동 지가상담 서비스’ 신청과 문의는 전화, 방문으로 접수한다. 신청 후 담당자가 연락하여 희망 일자, 시간, 장소를 협의하여 진행한다. 자세한 문의는 성북구청 부동산정보과로 하면 된다.