음모론 일축 속 공소취소 국조 추진 野 “정부 고위관계자 외압 사실 전제”

이른바 ‘공소취소 거래설’을 둘러싼 논란이 정치권을 덮쳤다. 야권에서 맹공이 이어지는 가운데 더불어민주당은 즉각 법적 대응에 나서며 진화에 나섰다.

송언석 국민의힘 원내대표는 13일 원내대책회의에서 “이재명 대통령의 공소 취소를 위해 핵심 실세가 직접 움직인 뒷거래 의혹이 사실로 밝혀지면 탄핵감이라 할 만큼 엄중한 사안”이라고 밝혔다.

송 원내대표는 “이 대통령의 재판을 지우기 위한 공소 취소를 위해 대통령의 핵심 실세가 직접 움직였다는 것”이라며 “중요한 건 뒷거래설에 앞서 이재명 정부 고위관계자가 검찰에 공소 취소 외압을 가했다고 하는 것은 사실로 전제하고 발언이 있었다는 점”이라고 비판했다.

민주당 내부에서도 당 지도부의 적극적인 대응을 요구하는 목소리가 이어졌다. 친명(친이재명)계 한준호 의원은 이날 CBS라디오에 출연해 “만일 (사전) 논의된 게 아니라고 할 땐 빨리 사과를 하고 앞으로 생방송 중 벌어질 상황에 대해 어떻게 조치할지 결정해야 한다”며 “다수가 보고 있는 플랫폼에서 (검증되지 않은 사실을) 방송하는 것은 대단히 위험한 행위”라고 말했다.

박지원 의원은 BBS 라디오에 출연해 “개혁을 반대하는 검찰의 음모”라며 “이 대통령과 민주당이 현재 상당한 검찰개혁을 이뤘기 때문에 공소취소 거래 같은 것을 할 수 없다. 당 차원에서 진상조사위원회를 구성해야 한다”고 강조했다.

민주당은 공소취소 거래설을 처음 제기한 장인수 씨를 고발하기로 했다. 다만 해당 의혹을 제기한 유튜브 진행자인 방송인 김어준 씨는 법적 검토 결과 고발 대상에 해당하지 않는다는 이유로 제외했다. 김 씨는 이날 자신이 진행하는 유튜브 채널 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “사전에 내용을 알고 방조했다는 주장은 전혀 사실이 아니다”라고 말했다.

정청래 대표는 전날 오후 의원총회에서 “공소취소는 거래로 될 일이 아니다”며 “당에서 엄정한 조치를 취하겠다”고 강조했다. 한병도 원내대표도 “이 대통령이 얼마나 긴 시간 검찰 때문에 시달렸느냐”며 “그런데 이런 검찰과 도대체 무슨 거래를 했단 것이냐”고 반문하며 의혹을 일축했다. 한 원내대표는 “거짓이 진실인 것처럼 심어졌을 때 한 인간으로서 가슴에 남게 될 상처는 어땠겠냐”면서 “음모론이 기정사실화하고 거짓이 공론이 돼선 안 된다”고 강조했다.

이런 가운데 민주당은 이 대통령 관련 사건 공소취소를 위한 국정조사 요구서를 국회에 제출했다. 대장동·위례신도시·대북송금 사건과 이 대통령 측근 김용 전 민주연구원 부원장의 정치자금 수수 사건, 문재인 정부 통계 조작 사건, 서해 공무원 피격 사건, 부산저축은행 보도 명예훼손 사건 등 총 7개 사건이다. 정석준 기자