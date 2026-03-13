올해 정기주주총회 시즌이 본격적으로 시작됐다. 이번 주총은 한국 기업 지배구조의 근본적인 변화를 가늠하는 중대한 시험대가 될 전망이다.

지난해 하반기 단행된 상법 개정으로 이사의 충실의무 대상이 기존 ‘회사’에서 ‘회사 및 주주’로 본격 확대됐다. 더불어 독립이사 제도 도입, 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 3% 제한 강화 등 굵직한 변화들이 예고돼 있다. 이처럼 급변하는 법적·제도적 환경에 행동주의 펀드와 소액주주 연대의 활발한 주주 관여 활동까지 겹치면서, 올해 주총은 그 어느 때보다 치열한 논리와 설명의 장이 될 것으로 예상된다.

가장 주목해야 할 관전 포인트는 기관투자자의 스튜어드십 활동 강화와 국민연금의 영향력 부각이다. 지난해 말 발표된 ‘스튜어드십 코드 내실화 방안’에 따라, 올해부터 자산운용사와 연기금을 대상으로 한 스튜어드십 코드 이행 점검이 본격적으로 추진된다. 금융당국의 이런 움직임은 기관투자자들로 하여금 수탁자 책임 의무를 충실히 이행하도록 압박하고 있다.

이에 따라 기관투자자들은 이번 주총에 상정되는 주요 안건에 대해 이전보다 훨씬 적극적이고 엄격하게 의결권을 행사할 가능성이 높다.

특히 국내 주식시장에 250조원 이상의 막대한 자금을 투자하고 있는 국민연금의 행보는 올해 주총의 향방을 가를 핵심 변수다. 국민연금은 올해부터 지분율 5% 이상을 보유한 약 300개 내외의 상장기업에 대해 주주총회 개최 이전에 의결권 행사 방향을 선제적으로 공개할 예정이다.

국민연금의 이런 사전 의사결정 공개는 시장의 의사결정 구조 자체를 뒤흔들 수 있다. 다른 기관투자자들과 일반 소수주주들이 국민연금의 판단을 일종의 가이드라인으로 삼아 표심을 정할 가능성이 크기 때문이다.

기관투자자들의 깐깐한 검증은 특히 ‘이사 보수 승인’ 안건에서 첨예한 갈등으로 표출될 전망이다. 과거 이사 보수 한도 승인은 별다른 쟁점 없이 거수기처럼 무난하게 통과되는 형식적 절차에 불과했다. 그러나 최근 판례가 이사의 보수한도 승인 결의 시 해당 이사를 특별이해관계인으로 보아 의결권 행사를 제한했다는 점에 주목할 필요가 있다.

국민연금은 성과와의 연계 부족, 보수 수준의 과다, 보수 정책의 불투명성 등을 면밀히 따져 엄격한 잣대를 들이대고 있다. 일반 주주들 역시 특정 이사 보수의 구체적 금액이나 성과보수 구조의 변경을 직접 통제하려는 주주제안을 적극적으로 제기하고 있다. 이제 이사 보수는 경영진과 주주 간 이해관계를 조정하는 핵심 지배구조 리스크로 격상된 셈이다.

올해 주총의 또 다른 뇌관은 ‘자기주식 소각 의무화’를 골자로 하는 3차 상법 개정안에 대한 실무적 대응이다. 자사주가 재무 부서의 재량적 옵션에서 벗어나 주주가치 제고를 위한 거버넌스 의제로 전환됐다. 행동주의 펀드와 소액주주 연대는 기업들을 상대로 자사주 소각 및 배당 확대를 요구할 것이며, 이사회가 명확한 로드맵과 설득력 있는 논리를 제시하지 못한다면 주총 현장에서 저항에 직면할 것이다.

결론적으로 올해 정기주주총회는 기업 이사회가 과거처럼 ‘무엇을 통과시킬 것인가’에 몰두하던 관행에서 벗어나 ‘주주 전체의 이익을 위해 어떤 대안을 검토하고 어떻게 결정했는가’를 시장에 투명하게 증명해야 하는 무대의 서막이다.

더 이상 주총 당일의 땜질식 질의응답이나 형식적인 의사록만으로는 깐깐해진 주주들의 눈높이를 맞출 수 없으며, 사후 법적 분쟁의 빌미를 제공할 뿐이다. 상장회사들은 안건 설계 단계에서부터 외부 전문가의 자문과 위원회의 독립적 검토를 거쳐 방어 가능한 판단 구조를 문서화해야 한다. 또한 기관투자자 및 주요 주주들과 적극적으로 소통하는 거버넌스 프로세스를 내재화함으로써, 이번 주총을 코리아 디스카운트를 해소하고 시장의 굳건한 신뢰를 축적하는 혁신의 전환점으로 삼아야 할 것이다.

문성 율촌 기업지배구조센터 부센터장