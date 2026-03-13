[헤럴드경제=나은정 기자] 대구 수성구 소속 30대 공무원이 구청사에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

13일 소방 당국과 수성구에 따르면 이날 오전 6시 45분쯤 수성구 범어동 수성구청사 별관 4층 사무실에서 주무관 A(30대)씨가 숨진 채 발견됐다.

청사를 청소 중이던 환경미화원이 A씨를 발견해 신고했으나, A씨는 발견 당시 의식이 없었던 것으로 전해졌다.

앞서 A씨는 전날 오후 11시쯤 사무실에서 근무 중 몸 상태가 나빠지자 자신의 휴대전화로 119에 직접 전화를 걸었다. 하지만 A씨는 연신 구토를 하며 대구소방본부 119상황실과 제대로 대화를 이어가지 못했다.

이에 소방은 GPS 위치 추적을 실시해 수성구청 근처로 출동했으나, A씨의 정확한 위치를 파악하지 못해 복귀한 것으로 파악됐다.

경찰 조사 결과 외상 등 타살 혐의점은 없었고, 유서도 발견되지 않았다.

경찰 관계자는 “A씨가 지병으로 사망했을 가능성을 포함해 여러 사망 원인을 조사하고 있다”고 밝혔다.