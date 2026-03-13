[헤러드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 1962년 창간 이래 부산역사 연구 성과를 축적해 온 한국연구재단 등재학술지 ‘항도부산’ 제51호를 발간했다고 13일 밝혔다. 항도부산은 2016년 한국연구재단 학술지평가에서 ‘등재후보지’로 선정됐고 2018년 ‘등재학술지’로 승격한 명실상부한 부산학 전문 학술지다.

그간 항도부산에서는 선사부터 현대에 이르기까지 부산과 관련한 다양한 주제를 다룬 기획논문, 부산의 역사성과 문화적 가치 등을 밝힌 연구논문, 부산 역사 연구 자료인 고문서·고지도 등에 관한 자료 소개 등 총 520여 편의 논문을 게재했다.

이번 항도부산 제51호에는 ▷해방기 부산 예술사 관련 기획논문 3편 ▷연구논문 9편 등 총 12편이 실렸다. 이번 호에서는 역사학, 예술사, 교육사, 부산학 등 다양한 시기와 주제를 다룬 연구를 만나볼 수 있다.

항도부산 제51호는 시 공공도서관이나 전국 대표도서관 등에서 열람할 수 있으며, 시 누리집(busan.go.kr, 부산소개>부산의 역사>부산 지역사 도서관>항도부산)과 부산광역시 시사편찬위원회 누리집(bssisa.com)에서 개별논문을 내려받거나 열람할 수 있다.