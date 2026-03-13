유가 급등·사모대출 불안까지 다우 지수 올해 최저치 경신

[헤럴드경제=김지윤 기자] 이란의 새 최고지도자가 호르무즈 해협 봉쇄를 이어가겠다는 입장을 밝히면서 12일(현지시간) 미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 이에 따라 국내 증시도 영향이 불가피할 것으로 예상된다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 739.42포인트(1.56%) 내린 4만6677.85에 거래를 마쳤다. 다우 지수는 올해 최저치를 경신했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 103.18포인트(1.52%) 내린 6672.62에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 404.16포인트(1.78%) 내린 2만2311.979에 각각 마감했다.

필라델피아 반도체지수는 3% 넘게 급락했다.

이란의 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이가 첫 메시지로 미국·이스라엘에 대한 초강경 대응을 선언하면서 우려가 커졌다.

그는 첫 공식 성명에서 “적 압박 수단으로 호르무즈 해협 봉쇄라는 지렛대를 계속 사용해야 한다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 호르무즈 봉쇄의 해법을 찾지 못하는 가운데, 이란 수뇌부의 초강경 메시지가 나오면서 투자 심리는 더 위축됐다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 호르무즈 해협 일대에서 선박 4척을 공격했다고 밝혔다. 전쟁 발발 후 이 지역에서 공격받은 선박은 최소 16척에 이른다.

전세계 원유 물동량의 20%가 지나는 호르무즈 해협이 막히면서 피해는 커지고 있지만, 미국 해군 호위에는 시간이 걸릴 전망이다.

크리스 라이트 미 에너지부 장관은 이날 CNBC 방송과의 인터뷰에서 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 미 해군 호위 가능성에 대해 “준비가 안 됐다”며 “이달 말에는 가능할 것으로 본다”고 밝혔다.

이와 함께 사모대출 부실화 우려가 금융 시장 전반의 위험 회피 심리를 키웠다. 사모대출 펀드로부터 돈을 되찾으려는 투자자들의 환매 요청이 쇄도하고 있지만, 모건스탠리와 클리프워터 등 월가 대형 회사들이 환매를 제한하면서 불안이 고조됐다.

이날 국제유가 종가는 다시 급등, 배럴당 100달러를 넘었다. ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.46달러로 전장보다 9.2% 급등했다.

뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 95.73달러로 전장보다 9.7% 상승했다.