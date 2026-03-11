26년 미래 연합사 완전운용능력 검증 완료 목표 실전 훈련·연습 통한 승리 감각 체득·유지 강조

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 한반도 유사시에 대비한 정례 한미연합훈련인 ‘자유의 방패’ (프리덤실드·FS) 연습이 진행 중인 11일 훈련현장을 방문해 충실한 전시작전통제권 전환 준비를 당부했다.

안 장관은 국방지휘본부에서 “이번 FS 연습은 대한민국 방위를 위한 연합방위태세뿐 아니라 우리 군이 실전과 유사한 복잡하고 어려운 상황에서도 냉철하게 판단하고 작전을 수행하는 감각을 유지하기 위해 필수적”이라며 “2026년 미래 연합사 완전운용능력(FOC) 검증 완료를 목표로 전작권 회복 준비를 충실히 해나가자”고 강조했다.

이어 공군작전사령관과 미 7공군사령관으로부터 연합방위태세와 연습상황을 보고받았다.

안 장관은 “피로 맺어진 한미동맹은 굳건한 대한민국 안보의 근간”이라며 “급변하는 국제안보 환경 속에서 한미 국방 당국 간의 긴밀한 소통과 신뢰가 그 어느 때보다도 중요하다”고 당부했다.

그는 연합비행훈련 등 이날 실시한 10건의 야외기동훈련 상황을 점검하며 “연합 공군구성군사령부는 한미 연합방위태세의 핵심전력으로, 위기상황에서 가장 먼저 대응해야 하는 날카로운 창이자 압도적인 힘”이라며 “군인에게 훈련은 숙달을 위한 생명선으로 실전적인 훈련과 연습을 통해 승리의 감각을 반드시 체득·유지해야 한다”고 말했다.

그러면서 “한미연합방위체계는 전작권 회복 이후에도 굳건하게 유지하고 더욱 강력하게 발전시키는 것이 한미 공동의 과제”라며 “한미 장병 여러분이 바로 한미동맹과 연합방위태세를 실질적으로 구현하는 주역”이라고 강조했다.

이후 안 장관은 공군작전사령부 우주작전센터를 방문해 우주작전 수행 현황을 점검했다.

안 장관은 “우주와 사이버공간에서의 위협은 예측하기 어렵고 그 양상도 복잡해지고 있다”며 “우주공간에서의 감시·정찰 등 작전 수행 능력은 미래 전장의 판도를 바꾸는 핵심능력인 만큼, 한미가 협력하여 작전 능력을 지속적으로 발전시켜 나가야 한다”고 당부했다.