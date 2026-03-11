[헤럴드경제=김광우 기자] “바퀴벌레가 ‘이것’까지 먹는다고?”

‘한국인이 가장 싫어하는 벌레’ 하면 떠오르는 대표적인 이름. 끈질긴 생명력과 번식 능력으로 악명이 높은 ‘바퀴벌레’다.

징그러운 바퀴벌레. 알고 보니, 인간에게 꼭 필요한 능력을 갖추고 있었다. 지구를 뒤덮고 있는 플라스틱 쓰레기 문제의 실마리를 가지고 있었던 것.

실제 플라스틱 쓰레기는 인류의 ‘난제’로 꼽힌다. 매년 4억톤이 넘게 쏟아져 나오지만, 대부분 재활용되지 않기 때문. 건강에 악영향을 주는 미세플라스틱 문제는 덤이다.

그런데 최근 바퀴벌레가 체내에서 플라스틱을 분해할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 확인됐다.

심지어 플라스틱을 먹고도 건강에 큰 문제를 보이지 않았다. 바퀴벌레의 끈질긴 생명력이 인류를 구할 능력으로 발현될 수 있다는 기대감이 나오는 이유다.

비영리재단 퓨 자선신탁이 발간한 ‘플라스틱 파도 부수기 2025’ 보고서에 따르면 지난해 기준 전 세계에서 쏟아져 나와, 오염을 유발한 플라스틱 쓰레기의 양은 총 1억3000만톤에 달하는 것으로 추정된다. 세계 인구로 나누면, 1인당 16kg의 쓰레기를 배출하는 셈.

심지어 이 수치는 전체 플라스틱 생산량을 뜻하는 게 아니다. 적절히 처리되지 않고 바다나 강, 토양 등으로 흘러 들어가 오염을 유발하는 양만 이 정도다. 문제는 생산이 줄고 있지 않다는 것. 2040년까지 플라스틱 쓰레기 배출량은 2억8000톤까지 증가할 것으로 보인다.

이런 플라스틱 쓰레기는 자연 분해되는 데만 수백 년이 족히 소요된다. 그런데 매년 수억톤의 쓰레기가 추가로 지구에 버려진다. 곧 지구가 ‘플라스틱 쓰레기’에 뒤덮인다는 얘기도 과장이 아닌 셈이다.

단순히 쓰레기가 쌓이는 것만 문제가 아니다. 폐기물에서 배출되는 미세플라스틱 또한 무시할 수 없는 문제. 이미 우리가 마시는 물, 공기는 물론 혈액 속에서도 검출되고 있는 미세플라스틱. 인체 건강상 악영향을 준다는 지적도 꾸준히 제기되고 있다.

현실적인 해결책이 제시되지 않는 상황, 바퀴벌레가 인간이 만든 대표적인 골칫거리 ‘플라스틱’을 분해할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 인간이 가장 혐오하는 생물 중 하나인 바퀴벌레가 인류의 문제를 해결할 수 있는 단서를 제공한 셈이다.

중국 하얼빈 공과대와 미국 스탠퍼드대 공동 연구팀이 지난달 25일 국제 학술지 ‘환경 과학과 생태 기술’에 실은 논문에 따르면 바퀴벌레는 하루 3.3mg가량의 플라스틱 성분을 분해할 수 있는 것으로 나타났다. 연구진은 두비아 바퀴벌레(Blaptica dubia)에게 미세플라스틱을 먹인 뒤, 얼마나 먹는지와 먹고 난 뒤 플라스틱의 변화를 관찰했다.

바퀴벌레는 개체당 하루 약 6mg의 폴리스타이렌(PS·플라스틱 종류)을 먹였다. 총 42일간 폴리스타이렌을 먹은 결과, 실제 분해율은 54.9% 수준인 것으로 나타났다. 이는 단순히 플라스틱을 씹어서 잘게 부쉈다는 게 아니다. 몸속 반응으로 플라스틱 성분 자체가 변했다는 것.

해당 연구가 의미를 가지는 이유는, 미세플라스틱이 생물의 섭취 및 분해 과정에 따라, 효과적으로 제거될 수 있다는 사실을 발견했기 때문이다. 우리 몸과 비교하면 쉽다. 우리 체내에 쌓인 미세플라스틱은 배출 및 분해되지 않은 채 몸에 쌓인다. 인체에 누적되면서 건강에 악영향을 주는 것으로 알려져 있다.

해당 발견이 플라스틱 생분해 기술로 확장할 수 있는 여지도 있다. 단순히 바퀴벌레를 키워 플라스틱 쓰레기를 처리하는 개념이 아니다. 플라스틱 성분을 제거한 장내 미생물 작용을 토대로, 플라스틱 처리 기술을 개발할 수 있다는 것. 바퀴벌레를 통해서 친환경 플라스틱 처리 기술을 개발할 수 있다는 것이다.

다만 연구의 한계도 있다. 해당 연구는 모든 플라스틱이 아니라 폴리스타이렌(PS) 성분에만 한해서 이뤄졌다. 이 외 PET, PE, PP 등 여타 플라스틱에도 똑같이 적용될지는 미지수다. 아울러 플라스틱 분해 기술의 작동 원리를 개발하기 위한 기초 연구에 가깝다. 실제 기술로 활용되기까지는 많은 단계가 남은 셈이다.

연구진은 “전 세계 4400종 이상의 바퀴벌레를 환경에 직접 방출하는 것은 현재로서는 현실적으로 어렵고 바람직하지 않다”면서도 “바퀴벌레의 대사 네트워크를 통해 플라스틱 폐기물 재활용을 위한 합성 생물학적 접근법, 미생물 컨소시엄 설계 등 유용한 정보를 제공할 수 있을 것”이라고 설명했다.