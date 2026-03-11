- 지역 인재양성과 AX 혁신 위한 4대 과학기술원 AX 전략 발표 - 과기원 중심지역 협력체계 구축, 기업·인재 모이는 선순환 모델

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 11일 열린 제5회 과학기술관계장관회의에서 ‘지역 인재양성과 AX 혁신을 위한 4대 과학기술원 AX 전략’을 발표했다.

AI 기술이 기존 산업 구조와 사회 전반을 근본적으로 혁신·재편 중임에 따라, 우리나라를 포함한 세계 각국은 AX 정책·투자 등 전방위 총력전 중이다. AI 대전환 가속화를 위해서는 기업-대학-연구기관 간 역량 결집과 함께, 지역별 특화산업 중심으로 가치창출 방식을 AI 기반으로 고도화하는 등 전략적이고 지속 가능한 협력모델 구축이 필요하다.

과기정통부는 세계적 수준의 AX 교육·연구 역량을 보유하고, 지역 내 주요 산업·대학 등과의 상호 연계성이 우수한 4대 과학기술원을 중심으로 AX 혁신 생태계를 조성하기 위해 ‘4대 과학기술원 AX 전략’을 수립했다.

과기원을 중심축으로 지역 산·학·연과 협력해 지역 특화산업 AX 혁신과 핵심인재를 양성하고, 관련 기업이 모이고 인재가 유입·정착하는 선순환 모델을 창출하는 것이다.

권역별 세부 추진방향을 살펴보면 중부권은 KAIST를 중심축으로, 국내 최고 R&D 집적지라는 강점을 살려 출연연·ADD 등 우수 연구기관과 함께 국방·반도체·바이오 국가 첨단산업 생태계를 연결하는 혁신거점으로 육성할 계획이다. 호남권은 GIST가 중심축으로 KENTECH·전남대 등 지역 주요대학 초광역 협력모델과 국내 최초 AX 실증밸리를 기반으로 에너지·모빌리티·바이오헬스 등 지역 특화산업에 AI를 전격 이식한다. 대경권의 중심축은 DGIST로, 권역 내 탄탄한 대규모 산업 실증 인프라를 활용해 로봇·반도체·헬스케어 등 미래 핵심분야의 고신뢰 AX 기술을 확보하고 지역기업의 글로벌 시장진출을 촉진할 예정이다. 동남권에서는 UNIST를 중심축으로 국가 전략자산인 조선해양·우주항공·소재 산업을 AX와 융합해 지능형 자율설계·생산체계로 구축하고 제조 산업의 신성장동력 창출을 본격화한다.

이번 전략은 “과기원 중심 AX 융합·혁신으로, 지역균형발전을 위한 혁신 생태계 조성”을 비전으로 하며, 4대 과기원 중심 지역 산·학·연 협력모델에 대한 과감한 지원을 토대로 산업, 인재, 창업, 캠퍼스 등 4대 중점 과제를 추진한다.

‘산업 AX 혁신’ 과제의 핵심은 산·학 AX 공동연구소를 구축·운영하는 것으로, 산업 데이터를 보유한 기업과 우수한 AI 인재 및 AI 모델 개발역량을 가진 과기원이 원팀(one-team)이 되어 산업 현장의 난제를 함께 해결하는 개방형 연구 협력모델을 도입한다.

‘AX 인재양성’ 차원에서는 지역 AI 영재 조기 발굴·육성하기 위해 광주, 충북 AI 영재학교 신설하고, 지역 수요기반 공모 등을 통해 기존 학교의 과기원 부설 영재학교 전환(3개교 내외)을 추진한다.

‘AI 창업거점’ 과제는 지역 내 대학·기업의 연구성과와 아이디어가 글로벌 시장진출까지 연결되는 AI 기반 창업 생태계 조성에 집중한다. 먼저 과기원별 창업원을 신설·확대하여 지역 창업거점 기능을 강화하고, 지원 체계화를 통해 지역 특화분야 중심 딥테크 창업 및 AX 실증 스핀오프(spin-off) 창업을 활성화할 계획이다.

‘AI 캠퍼스 조성’의 출발점은 지역 혁신기관과의 인프라·데이터 협력체계를 구축하는 것이다. 이를 위해 과기원 보유 GPU를 중앙 집적화하는 한편, 지역 내 대규모 민간·공공 데이터센터 연계 강화, GPU 정보공유·공동활용 시스템 구축 등을 추진한다.

배경훈 부총리는 “AI 대전환은 단순한 기술 도입이 아닌 국가 균형발전을 견인할 핵심 엔진”이라며 “지역에서 키운 인재가 지역 혁신을 주도하는 자생적 생태계를 구축하기 위해 4대 과기원 중심 AX 협력모델을 조속히 가동하고 전폭적인 지원을 이어 나가겠다”고 밝혔다.