인공지능 중장기 계획 수립부터 과제 발굴과 성과 관리까지 총괄

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 11일 전북특별자치도 전주시 공단 본부 연금홀에서 이사장 직속 조직인 ‘NPS 인공지능전략위원회’ 출범식을 갖고 제1차 전체회의를 개최했다고 밝혔다.

위원장 1명과 외부위원 3명을 포함해 총 21명으로 구성된 위원회는 앞으로 공단의 인공지능 중장기 계획과 주요 사업을 심의·의결하는 최고 의사결정 기구로 운영된다.

또 공단 인공지능 관련 부서 간 업무를 조정하고, 그 이행을 점검하며 성과 관리까지 총괄한다.

위원회 산하에 ▷전략경영 ▷인력양성 ▷데이터 ▷연구·개발 ▷윤리·보안 등 5개 분과위원회를 두고, 각 분과위원회를 통해 사업전략을 세부적으로 검토하고 실행할 계획이다.

이날 출범식과 전체회의에서는 외부위원과 분과위원장 위촉장 수여, 국민연금 인공지능 윤리헌장 선언, 인공지능 기본계획 보고 등이 진행됐다.

연금공단은 이번 출범식을 시작으로 인공지능을 이용해 직원들이 업무를 혁신할 수 있는 환경을 조성하고, 조직 전체의 운영 효율성을 획기적으로 높인다는 계획이다.

또 행정 절차와 서비스를 크게 개선해 고객이 당연히 누려야 할 서비스를 요청하지 않아도 공단이 먼저 제공하는 방법을 살피고 추진할 예정이다.

김성주 연금공단 이사장은 “외부 전문가가 참여하는 국민연금 인공지능 전략기구 출범을 계기로, 국민은 쉽고 편하게 국민연금 서비스를 이용하고, 직원은 힘들고 복잡한 일도 빠르고 정확하게 처리할 수 있게 될 것”이라며 “국민연금공단이 공공 부문의 인공지능 혁신에 앞장서겠다”고 말했다.