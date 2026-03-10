[헤럴드경제=김성훈 기자] 친여 유튜브 채널 ‘김어준의 뉴스공장’에서 “정부 고위 관계자가 고위 검사들에게 ‘대통령의 뜻이니 대통령 공소를 취소하라’고 했다”는 주장을 보도했다. 친명계 한준호 더불어민주당 의원은 “찌라시 수준도 안 되는 음모론으로 이재명 정부를 공격한다”라고 반박했다.

MBC 기자 출신인 장인수 씨는 10일 ‘김어준의 뉴스공장’에서 “단독 보도”라며 “이재명 대통령의 최측근, 정부 고위관계자가 최근 고위검사들 다수에게 ‘내 말이 곧 대통령의 뜻이다. 나는 대통령이 시키는 것만 한다. (대통령에 대한) 공소 취소 해줘라’는 내용의 메시지를 보냈다”라고 주장했다.

김어준 씨가 “법무부에서 하면 되는 건데 왜 따로 (메시지를 보냈냐)?”라고 묻자, 장 씨는 “그래서 그 답을 그 메시지를 전달받은 고위 검사 중 한 명은 ‘차라리 그러면 절차와 계통을 밟아서 정식으로 지휘를 하셔라’ 이런 얘기도 했다고 한다. (공소 취소하라는 메시지가) 한 두 명한테 전달한 게 아니기 때문에 굉장히 지금 빠르게 소문이 퍼지고 있을 것이다”라고 했다. 그러면서 “검찰은 이 메시지를 ‘이재명 정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나’ 당연히 그렇게 생각할 것”이라고 덧붙였다.

장 씨는 밝히지 못하는 구체적인 사실이 있다며 “여기까지는 팩트”라고 수차례 강조했다.

김 씨가 “대통령한테 직접 듣지 않는 한 팩트인지 어떻게 아나”라고 묻자, 장 씨는 “말한 사람이 있고, 들은 사람도 여럿이다”라고 했다.

김 씨가 다시 “그 말한 사람이 ‘대통령 뜻’이라고 참칭한 건지 어떻게 아냐. 요즘 대통령 뜻을 파는 사람이 워낙 많다”라고 재차 묻자, 장 씨는 “그거는 모른다. 그게 대통령의 뜻인지 뭔지는 모르겠는데 누가 봐도 ‘아, 저 사람이 얘기하면 저건 대통령의 뜻이겠구나’라고 얘기할 만한 사람이다. 그런 책임을 질 수 있는 권한과 능력이 있는 아주 고위급 정부 관계자다”라고 했다.

장 씨는 “검찰은 이미 이 대통령 임기 후 이 대통령을 털 생각을 하고 있다. 지금 제기된 범죄 말고 새로운 범죄로. 죄목까지 정해 놨다”라며 “직권 남용”이라고 했다. 이어 “이 대통령이 국무회의와 업무보고를 생중계로 다 공개했는데, 대통령이 굉장히 구체적인 것까지 지시한 것에 대해, 법조인들은 ‘대통령이 저런 거까지 얘기해? 저거 위험한데? 이거를 직권 남용으로 걸 수 있겠다’라고 검사들이 아이디어를 낸 거 같다”라고 했다. 검찰이 직권 남용으로 기소할 만한 사안을 쌓아가고 있다는 주장이다.

장 씨는 “검사들은 검찰 수뇌부가 공소 취소를 해주면, 대통령, 그 말을 한 사람, 공소 취소를 해 준 친명 검찰 수뇌부를 묶어서 통으로 보내버릴 수 있겠다는 계산을 하고 있다”라고 했다.

이에 김 씨는 “‘대통령의 뜻’이라는 것이, 난 사실이 아닐 거라고 보는 게 대통령은 법률가이기 때문에”라며 “실제 그렇게 말을 했다면 대통령을 팔았을 가능성이 굉장히 높다”라고 의심했다.

그러나 여과 없이 방송된 주장에 친명 한준호 의원은 페이스북에 “찌라시 수준도 안 되는 음모론으로 이재명 정부를 공격하느냐”며 반박했다.

한 의원은 “이 대통령은 윤석열 정권의 정치 검사들에게 집요하게 물어뜯기고 난도질당했다”라며 “그런데도 이 대통령은 버텨냈고, 이겨냈다. 관련 재판에서 무고함도 확인됐다”라고 했다.

그러면서 “그런데 방송에서 저잣거리 소문만도 못한 근거 없는 음모론을 꺼내 이재명 정부를 공격하고 당원과 국민을 갈라놓는 말을 아무렇지 않게 하느냐”며 “정말 화가 난다”고 했다.

한 의원은 “장인수 기자에게 묻겠다. 그 말이 사실인가. 사실이면 증거를 내놓으라. 누가 말했는지, 어떤 방식으로 전달됐는지, 무슨 근거로 확인했는지 하나도 빠짐없이 공개하라”라고 했다. 또 “공론장에서 한 말이다. 그 말에는 증거와 책임이 따라야 한다”라고도 했다.

한 의원은 “증거도 없이 대통령과 정부를 향해 이런 음모론을 퍼뜨리는 건 비판이 아니다. 노골적인 정치선동이다”라고 강조했다.