[헤럴드경제(인천·김포)=이홍석 기자]서울지하철 5호선 김포·검단 연장사업이 본격 추진된다.

인천광역시는 수도권 서북부지역 주민들의 오랜 숙원이던 ‘서울5호선 김포·검단 연장사업’이 10일 기획예산처 제3차 재정사업평가위원회 심의를 거쳐 예비타당성조사가 최종 통과됐다고 밝혔다.

서울5호선 김포·검단 연장은 총사업비는 3조4735억원을 들여 서울 방화차량기지를 기점으로 김포고촌·풍무·인천 검단을 경유해 김포한강2 공공택지지구까지 총 25.8km 구간을 신설 연장하는 사업이다.

서울5호선 김포·검단 연장사업이 완성되면 수도권 서북부지역의 만성적인 교통난을 해소하고 김포골드라인 등의 혼잡도를 완화해 시민의 안전과 교통편의 증대와 인천 검단에서 서울로의 출·퇴근 여건이 획기적으로 개선될 것으로 전망된다.

유정복 인천시장은 “현재 추진 중인 인천지하철 2호선 고양 연장사업의 예타 통과를 위해 역량을 집중하고 서부권 광역급행철도, 서울5호선 연장사업으로 검단이 광역교통망의 중심 도시로 도약하게 될 것”이라고 말했다.

한편 김포시는 경기도 주관으로 서울5호선 김포·검단 연장 타당성 및 기본계획 수립에 돌입한다고 밝혔다.

경기도에서 추경으로 예산을 수립한 후 용역 발주되는 점을 감안하면 올 하반기가 될 것으로 전망된다.

김포시는 최소 2년 이상 소요되는 이 기간동안 김포시는 풍무2, 김포경찰서역, 통진역 등 김포시민의 요구였던 추가역사 반영에 집중할 계획이다.

김병수 김포시장은 “김포시는 향후 2년간 추가역사 구축에 총력을 다하는 한편 기본계획 수립과 설계, 착공까지 남은 과정을 꼼꼼히 챙겨 준공을 최대한 앞당길 것”이라고 밝혔다.