강남서 음주운전하고 달아난 혐의

[헤럴드경제=전새날 기자] 음주운전을 하다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62·사진)씨가 10일 경찰에 출석해 조사를 받고 있다.

서울 강남경찰서에 따르면 이씨에 대한 조사는 2시부터 시작됐다. 그는 지난 6일 오후 11시께 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 차를 몰다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의(도로교통법 위반)를 받는다.

사고 후 그대로 달아난 이씨는 자신의 집에 차량을 주차했다. 이후 지인의 집에서 있다가 출동한 경찰에 검거됐다. 당시 음주 측정에서 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03% 이상)이었다.

이씨는 붙잡힌 직후엔 ‘지인의 집에서 술을 마신 것’이라며 음주운전은 하지 않았다고 주장했다. 하지만 사고 다음 날엔 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았다’, ‘중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다’고 진술을 바꾼 것으로 알려졌다.

이씨는 과거에도 술을 마시고 물의를 빚은 전력이 있다. 지난 2003년 강남구에서 음주운전 사고를 내 면허 취소 처분을 받았다. 2019년에는 술에 취한 상태로 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의 기소유예 처분을 받았다．